Белорус рассказал, как дешево найти «вечное лето» за границей 5.11.2017, 10:52

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Эксперт-путешественник поделился своими секретами.

Все чаще наши смелые и энергичные белорусы меняют серо-мокрую панораму за окном на вечное солнышко и пальмы: уезжают зимовать в далекие страны — трудиться в полях, искать дзен или просто отдыхать в шезлонге, попивая «Мохито».

Идейному вдохновителю компании Fresh Adventures Сергею Китченко удалось длительное длительное время пожить в разных странах Азии, так что он не понаслышке знаком с особенностями заграничной зимовки. Relax.by выяснил у него, на что там тратят дни и деньги.

— Мода зимовать за границей, как и многое другое, пришла в Беларусь с Запада: европейцы практикуют долгосрочные путешествия довольно давно, — начинает Сергей. — И белорусская молодежь в какой-то момент начала путешествовать самостоятельно. Опираясь на собственный опыт, понимаешь, что это — не сказки и за границей вполне реально недорого жить. Особенно сейчас, когда процветает ремесло, позволяющее работать удаленно.

Белорусы, способные заработать денег дистанционно, составляют первую категорию людей, которые уезжают зимовать за границу (такие порой бегут от холодов и остаются насовсем), две другие — те, кто сдает жилье в Минске (но такой расклад зависит, конечно, от характеристик этого жилья), и авантюристы, решившие плюнуть на все и разобраться на месте (подрабатывают официантами, русскоговорящими гидами, которым везде рады, инструкторами по серфингу или плаванию и пр.).

Чаще, считает герой, уезжают одинокие люди: им проще решиться и быстрее собраться, к тому же нужна определенная доля смелости.

— Я знаю и таких, кто уезжает большой компанией или даже с детьми. Но такие, как правило, задерживаются — основывают бизнес, например. Не надо думать, что у всех выходит: есть и неудачные примеры, когда люди бегут обратно. Тут как повезет.

Дорого ли это

— Прожиточный минимум напрямую зависит от выбранного направления, — улыбается Сергей. — Надо понимать, что зимовать за границей можно с самым разным уровнем дохода, выбирая ему под стать Luxury-виллу с официантами или бунгало в лесу. Но минимум всегда неизвестен, а уезжающие на зимовку белорусы тяготеют к азиатскому умиротворению и низким ценам.

Всегда дешевле просто сидеть на месте. Но, уверен, большинство путешественников захотят хотя бы иногда покидать свое жилище. Дешевле всего перемещаться на общественном транспорте, но сперва промониторьте качество его сообщения в том городе, в который собираетесь. В отдельных локациях все-таки придется арендовать скутер. Если жить и есть скромно, но все же перемещаться по окрестностям, на жизнь в дешевой Индии, к примеру, будет достаточно и $400. А если вы найдете компаньона, некоторые траты сможете делить пополам.

Цена, делится эксперт, в любом случае зависит от сезонности: в конце января, феврале и марте жилье можно снять дешевле на 20-30%.

— В Азии принято торговаться за все, что вы покупаете или берете в аренду. Не зная языка, это можно делать на пальцах (или на бумаге), через посредника. Я обычно просто учу самые нужные слова и числительные и объясняюсь, как получится. Язык, скорее, нужен для того, чтобы с кем-то общаться, если поехали в одиночестве: в Азии немало англоговорящих туристов.

Как там работать

Если вам не повезло найти удаленную работу или случайно забытые в старых шортах деньги — придется работать на страну, что вас приняла. Можно устроиться официально (получить рабочую визу) или работать нелегально. Но не все так просто.

— Если вы приехали, например, в Индию и работаете на стороннюю компанию — никаких вопросов. А вот если собираетесь открыть отель, кафе, гончарню (да что угодно) и тянуть лакомые туристические деньги со здешнего рынка — остерегайтесь конфликтов с местными: велика вероятность, что вас побьют, а детище ваше сожгут. Ну или сдадут вас властям, если вы работаете без разрешения. Реалии там жесткие.

Все контролирует туристическая мафия, так что надо найти местного, у которого есть определенное влияние на вашей части острова. Подобные ситуации стоит предупреждать изначально: хотя бы у работодателя поспрашивать, стоит ли опасаться чего.

О гостеприимности

Когда вы смешиваетесь с местным населением, общаетесь с целыми семьями, уважаете стариков и помогаете им, вас начинают воспринимать, как своего, но все равно смотрят, как на богатого белого — уважительно и с интересом, но побаиваясь.

— Отношения между нами и ними выстроены на стереотипах образованности и необразованности. Они почти всегда дружелюбны. А теперь представьте, как в белорусской деревне встретили бы афроамериканца.

А еще у них кругом солнышко и зелень, а мы по колено в черноземе. Может, потому они больше рады гостям?

Куда стоит ехать и сколько это стоит

— Можно за копейки арендовать и кровать в бараке, но мы говорим о длительном жилье, а значит нам необходимы какие-никакие удобства: например, кухня, чтобы готовить себе привычную еду, когда станет больно смотреть на местную, и стиральная машина (потому что тамошние прачечные — тихий ужас). В рассчетах мы не будем учитывать расходы на развлечения: слишком индивидуальная категория.

Индия (Керала, Ришикеш)

Жилье: $240 ($7-8 в день, получаете мини-апартаменты с кроватью, крошечной кухней и вентилятором)

Продукты для самостоятельной готовки или еда в местном кафе/ресторане: $100 или $150-300

Скутер для перемещений: $120 ($4 в день)

Итоговая сумма (среднее): 240 + 200 + 120 = 560

— Некоторые предпочитают экотуризм: уезжают жить в деревни в Северной Индии, работают на полях и едят то же, что местные (ну или то, что вырастили). В таких условиях можно жить даже на $300, но тут вам ни азиатского умиротворения, ни веселья: традиционная деревенская жизнь.

Шри-Ланка

Жилье: $300 ($10 в день за домик побольше)

Продукты для самостоятельной готовки и еда в ресторанах: $150 или $300-450 (а фрукты — около $1 за 1 кг)

Скутер для перемещений: $150-180 ($5-6 в день, зависит от срока аренды)

Итоговая сумма (среднее): 300 + 300 + 160 = 760

— За едой в Азии надо ездить именно на рынки для местных (узнавать у них же, где они находятся), там дешевле даже без торга.

Северный Таиланд (Чиангмай, тусовочный Пай, Чианг Рай)

Жилье: около $300 (за уютный домик или его часть с отдельным входом, крошкой-кухней, компактным холлом и спаленкой, а иногда еще садиком и крутым видом)

Еда в кафе для местных или ресторанах получше: от $150 до $300 (от $5-6 до $10-12 в день)

Скутер для перемещений: $120 ($4-5 в день)

Питьевая вода: $75 ($2,5 за 5 литров; хотя в небольших городах местные благополучно пьют из крана)

Итоговая сумма (среднее): 200 + 200 + 120 + 75 = 595

— В Таиланде есть монастыри, где можно жить вообще бесплатно, но туда чаще едут за новым опытом или дзеном, а не в целях экономии. Там ты становишься послушником: убираешь территорию, готовишь монахам еду, медитируешь и постигаешь себя. И принимают туда всех без исключения.

Юг Таиланда (варианты подороже; Пхукет, Краби, Самуи, Панган)

Жилье: около $400-500 (за комнату с маленькой кухней в части дома или в кондоминимуме в 15 минутах ходьбы от пляжа)

Еда в кафе: $300-450 ($10-15 в день в зависимости от удаленности от пляжа; а вот продукты в магазинах стоят столько же, сколько в Беларуси)

Скутер для перемещений: $180 ($6 в день)

Лодка для перемещения на пригодный пляж (нужна в Краби): $60

Итоговая сумма: 450 + 400 + 180 + 60 = 1090

Бали (Чангу или Букит)

— В Индонезии жить на маленьких островах гораздо дороже: туда все доставляют лодками из больших городов, а потому сильно задирают цены и отказываются их снижать. Бали — место, где интереснее и дешевле остановиться на зиму.

Жилье: $300-400 (за комнату с кухней и мини-двориком с гамаком в 15 минутах ходьбы от океана)

Еда в кафе для местных или ресторанах для туристов: $240-360 или $450-600 ($8-12 или $15-20 в день; продукты в магазинах стоят столько же, сколько в Беларуси, а фрукты — $0,8 за 1 кг)

Скутер для перемещений: $120-150 ($4-5 в день)

Итоговая сумма (среднее): 350 + 400 + 140 = 890

— Менять локацию всегда веселее: можно отрешиться в монастыре, потом поехать в клубный Пай ради тусовок, а дальше — в аутентичные деревни за культурой. Главное — выбирать жилье в глубине островов, подальше от туристических мест и побережья.

Напутствие для новичков: лайфхаки

Изучите (ну хоть немного) обычаи/традиции страны, в которую едете, и правила местного этикета.

Промониторьте наличие опасных змей, насекомых и прочей живности: выясните у местных, что должно быть в вашей аптечке и чем стоит обрабатывать свой новый дом.

Забронируйте временное жилье на первые пару дней, пока не найдете постоянное: в интернете его размещают посредники; местные, которые не станут задирать цены, чаще просто вешают на забор соответствующую табличку.

Язык, как известно, до Киева доведет, так что общайтесь с местными, консультируйтесь и советуйтесь по любым вопросам: куда поехать отдохнуть или где купить еды.