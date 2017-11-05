Для едущих на авто в Польшу белорусов появился новый сюрприз 5.11.2017, 11:14

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Фото: onliner.by

Некоторым из них придется иметь дополнительные документы.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета, пограничная служба Польши распространила информацию о том, что всем водителям, въезжающим на территорию страны на чужих автомобилях, при себе нужно иметь доверенность. Так было и раньше, но теперь поляки рекомендуют переводить доверенность на польский язык и заверять её у нотариуса. Доверенность могут проверить не только пограничные, но и польские дорожные службы.

Форма доверенности польским законодательством не установлена. Новое требование — рекомендация пограничной службы. Но о важности доверенности говорят ПДД Польши: в пункте 71 (подпункт 5а) говорится, что «если из документа, подтверждающего регистрацию транспортного средства за границей, не следует, что водитель является владельцем ТС, то водитель обязан иметь при себе и предъявить документ, подтверждающий право использования ТС, по просьбе органа управления дорожным движением».

Также в Госпогранкомитете отметили, что по неофициальным источникам ресурса «АвтоГродно» стало известно, что в последнее время было несколько случаев, когда водителей на чужих автомобилях и без доверенностей польские пограничники разворачивали обратно в Беларусь.