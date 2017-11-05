Одним из задержанных в Саудовской Аравии принцев оказался «спаситель личного кошелька» Лукашенко 30 5.11.2017, 11:46

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аль-Валид ибн Талал

Фамилия саудовского миллиардера часто всплывала в СМИ вместе с фамилией белорусского правителя.

Владелец инвестиционной компании Kingdom Holding, племянник короля Саудовской Аравии, миллиардер аль-Валид ибн Талал оказался среди 11 задержанных по подозрению в коррупции членов королевской семьи, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник. Оказалось, его фамилия часто всплывала в СМИ вместе с фамилией белорусского правителя, пишет gazetaby.com.

Как попал за решетку?

Ранее король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ о борьбе с коррупцией и создании верховного комитета по борьбе с коррупцией под председательством наследного принца. Монарх заявил, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах королевства.

В результате, по данным телеканала Al Arabiya, власти задержали 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров.

Кто такой аль-Валид ибн Талал

Миллиардер аль-Валид ибн Талал является племянником короля. Forbes оценивает состояние принца в $ 18 млрд.

Он владеет 95-процентной долей в Kingdom Holding и является крупнейшим акционером одного из международных финансовых конгломератов Citygroup (более 6% акций). Ему также принадлежат доли в таких компаниях как Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), CitiGroup, Twitter, 21st Century Fox, Disney. Он является владельцем отеля George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.

Спасал Трампа от банкротства

Как рассказывал сам принц в интервью турецкой газете Hurriyet, в свое время он дважды спасал от банкротства кандидата в президенты США Дональда Трампа — в 1991 и 1995 годах: купил яхту Трампа в Анталии (Турция), когда тот находился под угрозой банкротства, а позже выкупил его отели, когда банки наложили на них арест, требуя выплаты долгов.

При чем здесь Лукашенко

Фамилия принца часто всплывала в СМИ вместе с фамилией белорусского правителя. Правда, исключительно на уровне слухов. И связано это было с еще одной фамилией — бизнесменов Хотиных, которые, как известно, являются выходцами из Беларуси.

В августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы банка в его капитал может войти принц аль-Валид. «Принц является крупнейшим акционером Citigroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения», — сообщила тогда пресс-служба Хотина.

Новость про возможное спасение банка «Югра» принцем, как и история с лишением лицензии, уже успела обрасти различными версиями, связанными в том числе с давно гулявшими в СМИ слухами по поводу бизнеса Хотина. А именно — якобы о тесных связях бизнесмена с белорусским президентом Александром Лукашенко, который таким образом вроде как ведет свой бизнес в России. Некоторые СМИ даже написали о том, что именно из-за требований ЦБ раскрыть реального владельца и произвести допэмиссию у «Югры» начались все проблемы.

Понятно, что у озвученной некоторыми экспертами версии — «саудовский принц спасет «личный кошелек» белорусского правителя» — нет никаких официальных подтверждений. Однако на рынках недвижимости и нефти давно ходят разговоры о могущественных покровителях Хотиных.

Кто такие Хотины

Отец и сын — Юрий и Алексей Хотины — родом из Беларуси, где Юрий был директором косметической фабрики «Белкосмекс». В последние годы всеми активами управляет младший Хотин. Бизнесмены считаются одними из самых закрытых игроков, а в их компаниях «чувствуется армейская дисциплина и привычка к секретности».

Как писали «Коммерсантъ» и Forbes, другие СМИ, семья Хотиных в хороших отношениях с экс-министром внутренних дел Беларуси Владимиром Наумовым, который познакомил их с бывшим руководителем российского МВД и экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым. В совет директоров их компании ОАО «МТЗ «Рубин» вошел бывший глава администрации президента Беларуси Урал Латыпов, которого белорусские СМИ включают в ближний круг Александра Лукашенко.