Николай Статкевич: Я готов принять удар и со своего пути не сверну 6 5.11.2017, 11:59

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Лидер БНК призвал белорусов к смелости.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич освобожден после пятисуточного ареста. Это наказание ему было назначено за участие в акции 8 сентября в центре Минска против учений «Запад-2017».

Статкевич должен был выйти в 20.30 из Центра изоляции правонарушителей ГУВД. В это время его жена Марина Адамович поинтересовалась у дежурного ЦИП, где Статкевич. Ей ответили, что он «освобожден по времени». Однако из ЦИП политик не выходил.

В 20.45 Адамович позвонила в Ленинское РУВД, где ей сообщили, что Статкевич находился там, затем его отпустили.

Вскоре Статкевич вышел на связь с женой.

«Я им сказал, что законодательство не легитимное»

Один из лидеров БНК рассказал журналистам svaboda.org, что приблизительно за полчаса до конца срока ареста его повезли в Ленинское РУВД. Там сотрудники ЦИП и отдела исполнения наказаний провели с ним «профилактическую беседу» о недопустимости нарушения закона о массовых мероприятиях.

«Я сказал, что есть Конституция. Что законодательство не легитимно. Что нет избранного парламента. Что я самый законопослушный, ведь пытаюсь вернуть в страну закон без каких-либо корыстных целей», - сказал Статкевич.

Вывоз в РУВД и профилактическую беседу политик оценивает как акт давления. По его словам, это уже второй раз, когда его не выпускают непосредственно из ЦИП.

Статкевич обратил внимание на то, что его задержали накануне запланированной поездки в Киев, где он должен был встретиться с евродепутатами на заседании «Евронеста» в рамках программы «Восточное партнерство».

Политик заявил, что «власть выборочно бьет по лидерам».

«Не бойтесь, миллионы, бьют по тем, кто пытается взять на себя ответственность. Я готов принять этот удар и со своего пути не сверну», - сказал Статкевич.

По его мнению, страх у властей появился после массовых социальных протестов зимой и весной этого года.

«Этот страх им трудно конкретизировать, потому что люди снова притихли, но не известно, когда они взорваться в следующий раз. Хватать многие тысячи - нет пользы. Поэтому власти бьют по тем, кто на виду, - по лидерам БНК », - отметил политик.

3 ноября стало известно, что Статкевич осужден еще на 10 суток административного ареста. Это решение судом Московского района было принято еще 26 октября. Статкевичу вменялось в вину проведение пикета 7 октября возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина. В тот день Статкевич вышел на свободу из ЦИП после 15 суток ареста. Политика встречали жена, активисты и журналисты, с которыми он пообщался.