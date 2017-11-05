Как проводят сезон белорусы в клубах КХЛ 1 5.11.2017, 12:15

У некоторых белорусов сезон выдается очень удачным.

Pressball.by инспектирует белорусских легионеров в КХЛовских командах.

ПАВЕЛ ВОРОБЕЙ

"Куньлунь"

29 матчей, 7 (2+5) очков, "+8"

Начнем, пожалуй, с самого неожиданного героя этого сезона. Уходящий год молодому белорусскому хоккеисту запомнится наверняка. Началось светлая полоса у Воробья еще в конце года минувшего — Павел стал лучшим защитником молодежного чемпионата мира в первом дивизионе. Затем Дэйв Льюис позвал игрока в основную сборную на чемпионат мира. Где Воробей специалистов впечатлил — по словам коуча защитник заинтересовал скаутов НХЛ. А летом молодой белорус нежданно-негаданно транзитом через Братиславу оказался в китайском клубе. В обойме не кого-нибудь, а самого Майка Кинэна! Дальше — больше. Отличная предсезонка — и место в основе "Куньлуня", приличная пресса и хвалебные отзывы от журналистов и тренеров. И отзывы эти Воробей оправдывает. Судите сами: белорус лучший в своей команде по показателю полезности, лучший бомбардир среди защитников. А еще можно вспомнить победную шайбу в матче с "Нефтехимиком". И все это Воробей демонстрирует при пока сильно ограниченном айстайме. В общем, все у молодого защитника пока складывается неплохо.

АНДРЕЙ КОСТИЦЫН

"Куньлунь"

16 матчей, 9 (2+7) очков, "+1"

А вот у старшего из знаменитых белорусских братьев не все так гладко. Виной тому прежде всего травма, из-за которой белорус пропустил конец сентября и первую половину октября. Но вернулся в строй Костицын-старший, можно сказать, триумфально — 5 очков в трех матчах! Правда, вернулся, чтобы вскоре вновь "исчезнуть". С 18 октября Андрей на лед не выходил. Причем, не совсем понятно, по какой причине — в списке травмированных белоруса вы не найдете.

Что же до конкретной цифири, то вот: Костицын пятый среди нападающих клуба по среднему времени на площадке, седьмой по очкам, третий среди всех игроков команды по силовым приемам. Вполне возможно, что Кинэн ожидал от Андрея большего...

РОМАН ГРАБОРЕНКО

"Нефтехимик", "Куньулунь"

22 матча, 2 (1+1) очка, "-8"

Для белорусского гренадера в Нижнекамске все начиналось вроде бы неплохо. Граборенко неплохо проявил себя в предсезонных матчах, в которых отметился в том числе двумя яркими драками, и заработал доверие Андрея Назарова, а вместе с ним и вполне неплохой айстайм. В "Нефтехимике" даже не стали просить Романа отказаться от выступлений за сборную Беларуси. Но вот в "регулярке" не сложилось. Лишь 2 очка в 17 матчах, "-8" в графе "полезность" и неприятное словосочетание "сомнительный легионер" от российских журналистов. Терпение темпераментного коуча нижнекамцев лопнуло, а Граборенко отправился в Китай. Хочется верить, отправился, чтобы перезагрузить сезон. Пока, правда, не шибко получается: в четырех матчах в составе "Куньлуня" Роман баллами не отметился. Ну хоть "минус" не заработал...

СЕРГЕЙ КОСТИЦЫН

"Торпедо"

17 матчей, 1 (0+1) очко, "+1"

Очевидно, что обратный переезд из Минска в Нижний Новгород на пользу младшему из братьев не пошел. Лишь один ассист и ни единой шайбы за три месяца "регулярки" — показатель, прямо скажем, грустный. Да, можно сделать скидку на повреждение, из-за которого у Костицына выпал почти весь сентябрь. Но от этого не становится легче. Благо, Петерис Скудра на белоруса пока предпочитает не давить. "Насколько Костицын далек от ожидаемых мной кондиций? Пока далек. Он не новичок "Торпедо", так что ничего нового ни в клубе, ни в моих требованиях для него нет. Но у Сергея была травма, после которой ему все еще тяжеловато. Смущает ли ноль бомбардирских баллов форварда? Смущает. Но Серега — боец, мы это знаем в том числе и по матчам плей-офф. И вместе работаем, чтобы дела пошли лучше. Он профи, претензий к работе которого нет. А голы и передачи придут". Нам остается только верить, что голы к Сергею действительно придут.

НИКОЛАЙ СТАСЕНКО

"Северсталь"

20 матчей, 5 (1+4) очков, "-3"

Череповчане накануне приезжали в Минск без своего капитана — Стасенко встречает ноябрь в лазарете. Вряд ли опытный белорус может назвать сверхудачной первую половину сезона-2017/18. Но и провальной она тоже не стала. Самое подходящее в данном случае прилагательное — обычная. Очки Николай набирает в своем темпе, айстайм у него четвертый в команде, по силовым приемам наш соотечественник в "Северстали" на третьем месте. В общем, Стасенко остается одним из основных защитников своей команды, он продолжает держать тот уровень игры, который и ждут болельщики от капитана череповецкой дружины.

НИК БЭЙЛЕН

"Трактор"

29 матчей, 12 (4+8) очков, "-7"

Американец с белорусским паспортом в Челябинске чувствует себя отлично. В сентябре он продлил контракт со своим новым клубом до конца сезона-2018/19 и отметил, что в этом российском городе ему и его невесте жить будет вполне комфортно. Правда, к ноябрю Бэйлен наверняка хотел бы видеть рядом со своей фамилией несколько иные цифры. Да, 12 очков — это лучший показатель среди защитников "Трактора" и третий в команде. Но совершенству ведь нет предела. После одного из матчей в октябре Бэйлен признался, что свой результативностью в этом сезоне он недоволен. Как наверняка он недоволен и показателем полезности. Но зато в другой графе — броски по воротам — Бэйлен в топ-5 защитников КХЛ (88). Как же может пригодиться такой игрок сборной Беларуси на чемпионате мира. Но откликнется ли Ник на зов?

ДЖЕФФ ПЛАТТ

ЦСКА

10 матчей, 3 (2+1) очка, "+1"

Еще один натурализованный белорус в этом сезоне больше смотрит хоккей, чем в него играет. И виной тому не травмы, а решения тренерского штаба "армейцев". По тем или иным причинам, Игорь Никитин предпочитает Платту других игроков. Джеффу остается только ждать и надеяться на возможный обмен, попутно используя те скудные шансы, которые предоставляет ему коуч ЦСКА. А на будущей неделе практика "белоканадцу" гарантирована: Платт сыграет за сборную Беларуси на турнире Евровызова.