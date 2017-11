Свободу Наталье Папковой! 5.11.2017, 12:54

Наталья Папкова

Западные политики должны знать о беззаконии судов и мужестве патриотов в Беларуси.

«Со-организатор маршев нетунеядцев в Бресте Наталья Папкова отбывает семь суток административного ареста за участие в акции протеста 8-го сентября. Вчера судья Ленинского района города Бреста Александр Семенчук приговорил ее еще к пятнадцати суткам за акцию протеста 21 октября», - написал в «Фейсбуке» общественный активист Денис Казакевич.

«Посыл такого приговора кристально ясен: Наталью хотят сломать. «Ты в нашей власти. Ты никто и звать тебя никак. Захотим, в бараний рог согнем», - типичная логика уголовников.

В ответ Наталья просто напомнила «судье» о том, что законодательством не запрещено озвучивать публично свое отношение к действующей власти, не только на кухне, но и на Площади.

Прошу Вас писать на «Твиттер» западным политикам об этом наглом беззаконии со стороны «судьи» и о мужестве Натальи Папковой. Вот образцы:

@JHahnEU Detained Nat.Papkova said at her trial tdy (she got 15 extra days of arrest) tht nobody prohibitd to publicly express opinion

@JosephDaul Detained Nat.Papkova said at her trial tdy (she got 15 extra days of arrest) tht nobody prohibitd to publicly express opinion

@BZdrojewski Detained Nat.Papkova said at her trial tdy (she got 15 extra days of arrest) tht nobody prohibitd to publicly express opinion

@RepChrisSmith Detained N.Papkova said at her trial tdy (she got 15 extra days of arrest) tht nobody prohibited to publicly express opinion

PS. Йоханесс Хан (@JHahnEU) -- еврокомиссар, который 27 октября встречался с премьер-министром Беларуси; Джозеф Доль (@JosephDaul) -- председатель Европейской Народной партии, пообещал ввести санкции «если репрессии будут продолжены»; Богдан Здроевский (@BZdrojewski) -- глава делегации европарламента по связям с Беларусью, утверждает, что «постоянно мониторит ситуацию», сказал, что «возможны санкции», если «преследования возрастут»; Американский сенатор Крис Смит (@RepChrisSmith) -- автор акта о демократии в Беларуси».