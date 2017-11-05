Пентагон оценил сценарий возможной войны с Ким Чен Ыном 5.11.2017, 12:59

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Конгрессмены заслушали доклад контр-адмирал Майкла Дюмонта.

В американском оборонном ведомстве отметили, что обнаружить и полностью обезвредить все ядерные объекты КНДР возможно только при вторжении в страну наземных войск США.

Пентагон проанализировал возможные последствия военных действий между США и КНДР. Доклад с результатами, как сообщает в субботу газета The Washington Post (перевод – tass.ru), направил в палату представителей США заместитель директора по военно-политическим делам в Комитете начальников штабов Вооруженных сил контр-адмирал Майкл Дюмонт.

Как сообщает издание, ранее конгрессмены Рубен Галлего и Тед Лье запросили у оборонного ведомства информацию о возможных гражданских и военных потерях США и союзников в случае войны с КНДР, а также о предполагаемом сценарии развития конфликта. «У Министерства обороны есть несколько планов действий на случай чрезвычайных обстоятельств, которые позволят защитить наши жизненно важные национальные интересы. Эти планы включают широкий выбор возможностей, включая вмешательство третьих сторон, а также наилучшие способы сдерживания конфликта», — сообщил Дюмонт в ответном письме.

Как указал контр-адмирал, обнаружить и полностью обезвредить все ядерные объекты КНДР возможно только при вторжении в страну наземных войск США, на что Пхеньян может отреагировать применением химического и биологического оружия.

В оборонном ведомстве также привели возможную реакцию России и КНР. По оценкам военных, «Россия или Китай могут решить избегать конфликта с США или выступить на нашей стороне».

Глава ЦРУ Майк Помпео 20 октября сообщил, что ракетно-ядерные технологии КНДР продвинулись до такого уровня, который может позволить нанести удар по территории США. Он рассказал о значительном прогрессе в северокорейских военных исследованиях и предупредил, что готовность к атаке в адрес Соединенных Штатов может быть достигнута Пхеньяном в течение нескольких месяцев.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы дать массированный военный ответ на агрессию со стороны КНДР. По его словам, военную реакцию Вашингтона может спровоцировать применение ядерного оружия не только против самих США, но и их союзников.