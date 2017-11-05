Что говорит о вашем характере то, как вы набираете текст на смартфоне 1 5.11.2017, 13:07

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В современном мире не обязательно видеть лицо и мимику – достаточно следить за руками.

Какое действие окружающих мы видим чаще всего? Правильно! Набор текста на смартфоне. Физиогномика бессильна перед человеком, опустившим лицо к экрану. Но зато на виду остаются руки.

AdMe.ru предлагает проверить на себе этот тест, а потом успешно применить это тайное знание на интересующих вас людях.

1. Идеологический лидер

Нужно очень постараться, чтобы вывести вас спровоцировать на ссору. Вы точно знаете, чего хотите и как этого добиться. Вас не пугает куча работы, если считаете, что она принесет пользу всем. Вы считаете, что общее благо всегда выше личного. Вас уважают и ценят окружающие за лидерские качества.

2. Душа компании

Ваше дружелюбие и позитивный настрой помогают вам открывать двери, закрытые для других. Для вас очень важна общественная жизнь. Вы быстро идете на контакт и моментально очаровываете практически каждого нового знакомого. Правда, иногда вы бываете слишком самонадеянным. Впрочем, оно и понятно. Не сложно переоценить свои возможности, когда каждый день освещен личным солнцем.

3. Генератор идей

Вы яркая, но немного конфликтная личность. У вас нестандартный подход к решению задач и миллион свежих идей в минуту. Ваша энергия бьет ключом, но... недолго. Стоит заскучать от однообразности выполняемой работы, как вы превращаетесь в унылого и безынициативного исполнителя. Все, что вам нужно для счастья, — это непрерывно сменяющиеся декорации и поток новых впечатлений.

4. Эмпат и эстет

Вы человек, очарованный красотой окружающего мира, и ценитель искусства. Но с людьми отношения выстраиваете тяжело и долго. Вы избегаете внешних проявлений чувств, хотя сильно переживаете каждый обидный или неловкий момент. Нельзя сказать, что у вас много друзей, зато с немногочисленными избранными крепкие и доверительные отношения. Вас обожают дети и животные.