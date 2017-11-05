Товарищ Карпенко, вы, наверное, подняли учителям зарплаты в пять раз? 13 5.11.2017, 13:23

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Игорь Карпенко

Преподаватель лицея БГУ Виктор Малыщиц обратился к Министру образования Игорю Карпенко.

«Прочитал, что наш министр образования Карпенко «фанатеет от финской и эстонской модели». Ага, проходили мы уже это. У нас тут многие «фанатеют» от различных западных моделей. Только как-то по-своему «фанатеют». Например, из системы ЖКХ нам надо перенять только 100% оплату услуг, из медицинской сферы - только платную медицину, а из «финской модели» - только ликвидацию гимназий», – пишет преподаватель.

Информация о том, что Карпенко фанат финской и эстонской модели образования, появилась после выступления «депутата», председателя комиссии по образованию «парламента», Игоря Марзалюка, на КЭФ-2017.

Далее в посте Виктор Малыщиц пишет: «Товарищ Карпенко, а известно ли Вам, с чего горячо любимые Вами финны начинали? С гигантских вложений в оборудование школ, с резкого повышения зарплат учителей, из переподготовки уже работающего персонала. В настоящее время в Финляндии действительно нет смысла искать лучшее место для ребенка - в любой школе страны можно получить качественное образование от настоящих профессионалов этого дела.

Перед тем, как проводить свою гениальную реформу, Вы, наверное, серьезно вложились в оснащение школ? Нет, у многих из них опыты по физике и химии показывают с ютуба, так как нет ни оборудования, ни реактивов. А ремонты и закупка основных вещей вообще происходят за деньги родителей. Может, Вы как-то успели повысить квалификацию учителей, поэтому сейчас в каждой школе будет преподавание на высшем уровне? Да нет. Я сам учитель, и по моему предмету (астрономия) мне хватит пальцев рук, чтобы перечислить учителей Минска, которые знают свой предмет хоть немного глубже школьной программы. С другими, более популярными, предметами ситуация лучше, но ненамного. Ах, так Вы, наверное, подняли зарплаты раз в 5, и в ближайшее время талантливые учителя сами набегут и заполнят все школы до последней? Конечно, нет - сейчас молодой специалист без регалий, работающий на ставку, получает рублей 300-400. С такой зарплатой вы не наберете учителей-профессионалов на все школы Беларуси.

Ладно, может Вы решили начать хотя бы с малого? Отменили принудительную подписку на государственную прессу? Перестали отправлять детей с уроков на уборку урожая? Перестали навешивать на учителей не их обязанности? Ага, скажете Вы, хрен вам, а не отмену этой фигни. Это у нас такая финская модель. Не забудьте только подписать школу на «Коммунист Беларуси» и другие совбелки».