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Посол России в США сделался изгоем

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  • 5.11.2017, 13:38
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АНАТОЛИЙ АНТОНОВ

Американские конгрессмены и сенаторы отвечают отказом на запросы о встрече с послом РФ Анатолием Антоновым.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что регулярно получает отказы на запросы о встречах с членами конгресса.

«Могу вам сказать, что на все мои запросы в конгресс мне отказано. Я очень рад за господина [посла США в России Джона] Хантсмана, что наши парламентарии тепло его встретили. Выразили готовность взаимодействовать. Может быть, движение с той стороны сможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — цитирует Антонова rbc.ru.

Предшественник Антонова Сергей Кисляк, который был послом в США с 2008 по 2017 год, после возвращения в Москву охарактеризовал атмосферу, в которой ему приходилось работать, как «отравленную». Он пояснил, что работа с администрацией президента США Дональда Трампа складывается «непросто» из-за внутреннего политического противостояния в США.


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