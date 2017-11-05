Беларусь – Италия: Особенности национальной парковки 5.11.2017, 13:50

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Житель Витебска вернулся из итальянского Бари в родной город и был шокирован.

«Сегодня, подходя к магазину, увидел наших «ассов парковки» и сразу вспомнилась Италия, город Бари», - пишет для издания vkurier.by витебчанин Игорь Куржалов.

«Гуляя по тамошним улицам всегда восхищался мастерству парковки итальянцев. Там счет идет на сантиметры. И, к слову сказать, женщины-водители нисколько не уступают в этом искусстве сеньорам.

Там вы уже не увидите огромных джипов или необъятных седанов. Вся Европа пересела на маленькие «смарты», которым разрешено в некоторых странах, в частности в Италии, даже парковаться перпендикулярно! Очень много мопедов, велосипедов! Тут же надо сказать, что в Южной Италии не очень то соблюдают правила дорожного движения и водители, и пешеходы! Перебегают дорогу перед транспортом, переходят на красный свет, водители не уступают дорогу пешеходам.

Это касается старого города, где узкие улочки, но не шоссе и автострады. Их полиция смотрит на это «сквозь пальцы». Для меня это было поначалу шоком, но потом привыкаешь и уже через пару дней гордо идешь с итальянцами на красный свет, конечно если нет машин. Скажу, что не видел за все время ни одной аварии!»

В доказательство автор статьи приводит несколько фото о транспорте на улицах Италии.