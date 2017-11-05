Зенон Позняк рассказал о деньгах Лукашенко в Арабских Эмиратах 5 5.11.2017, 13:58

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Затянувшийся визит диктатора в ОАЭ вызывает все больше вопросов.

Рабочий визит превратился в долгий отпуск. Правитель Беларуси неделю назад отправился с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Лукашенко одновременно «работает» и отдыхает.

Он успел встретиться не только с местными шейхами, но и со своим украинским коллегой Петром Порошенко, который как раз в это время тоже прилетел в Эмираты. Одновременно министр обороны Беларуси Равков посетил Китайскую Народную Республику. Что ищут Лукашенко со своим старшим сыном Виктором в Персидском Заливе, а Равков в Поднебесной, и что об азиатских маневрах Минске думают в Кремле?

На эту тему лидер КХП-БНФ Зенон Позняк высказался в программе «ПраСвет» на телеканале «Белсат».

Полное видео передачи смотрите здесь.