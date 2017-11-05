закрыть
5 ноября 2017, воскресенье, 15:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Участники шествия на «Дзяды» отбили нападение сталинистов

15
  • 5.11.2017, 14:33
  • 5,306

Милиция по началу в действия провокаторов не вмешивалась.

Несколько сталинистов пытались помешать шествию в Куропаты, проходящему сегодня в Минске. Инцидент произошел в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Калиновского, сообщают наблюдающие за акцией правозащитники.

Внимание, ненормативная лексика:

Сталинисты напали на организаторов шествия. Среди последних был экс-кандидат в президенты Виталий Рымашевский.

После того, как провокаторы пустили в ход палки, милиционеры в штатском вмешались и пресекли их действия.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас