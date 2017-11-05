Участники шествия на «Дзяды» отбили нападение сталинистов

Участники шествия на «Дзяды» отбили нападение сталинистов15
- 5.11.2017, 14:33
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Милиция по началу в действия провокаторов не вмешивалась.
Несколько сталинистов пытались помешать шествию в Куропаты, проходящему сегодня в Минске. Инцидент произошел в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Калиновского, сообщают наблюдающие за акцией правозащитники.
Внимание, ненормативная лексика:
Сталинисты напали на организаторов шествия. Среди последних был экс-кандидат в президенты Виталий Рымашевский.
После того, как провокаторы пустили в ход палки, милиционеры в штатском вмешались и пресекли их действия.