Участники шествия на «Дзяды» отбили нападение сталинистов 15 5.11.2017, 14:33

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Милиция по началу в действия провокаторов не вмешивалась.

Несколько сталинистов пытались помешать шествию в Куропаты, проходящему сегодня в Минске. Инцидент произошел в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Калиновского, сообщают наблюдающие за акцией правозащитники.

Внимание, ненормативная лексика:

Сталинисты напали на организаторов шествия. Среди последних был экс-кандидат в президенты Виталий Рымашевский.

После того, как провокаторы пустили в ход палки, милиционеры в штатском вмешались и пресекли их действия.