Конкурент Google и Tesla купил белорусский IT-стартап 5.11.2017, 14:41

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Американская компания собирается открыть офис в Минске.

Спустя неделю после привлечения инвестиций в размере 164 млн долларов американский стартап по разработке онлайн-карт Mapbox сделал свое первое приобретение, сообщает TechCrunch, пишет myfin.by.

Им стала белорусская компания MapData – стартап из Минска, специализирующийся в этой же сфере с применением технологии нейронных сетей.

Кроме того, как сказано в распространенном пресс-релизе, Mapbox собирается открыть свой офис в белорусской столице, став резидентом Парка высоких технологий.

Команда MapData поможет в разработке нового продукта американцев, который планируется запустить уже в первом квартале 2018 года.

Этот продукт – навигационные карты с дополненной реальностью для смартфонов и других мобильных устройств. Работать они будут при помощи видеокамер данных девайсов.

Использовать такие карты в первую очередь будет удобно водителям, пояснил глава Mapbox Эрик Гундерсен. Пешеходам, скорее всего, держать смартфон перед собой окажется неудобно.

Вообще же, американский стартап ставит перед собой более глобальные задачи. Он планирует использовать данные наработки, чтобы создавать начинку для автомобилей с беспилотным управлением.

И в этом также будет неоценима помощь минской команды, имеющей большой опыт в области машинного обучения и компьютерного зрения.

Детали сделки по приобретению белорусского стартапа не разглашаются.

Известно, что до этого MapData уже сотрудничала с Mapbox на протяжении 18 месяцев, предоставляя инженерную поддержку на проектах с открытым кодом.

А свел оба стартапа Юрий Мельничек, белорусский предприниматель и инвестор, являющийся консультантом американцев.

Руководитель MapData Александр Матвеенко, который сейчас будет возглавлять белорусский офис Mapbox, ранее работал в проекте Мельничека Maps.me.

Для справки, Mapbox был основан в 2010 году как компания по созданию персонализированных карт для различных сайтов и мобильных приложений.

В 2013 году он получил 10 млн инвестиций от Foundry Group. Затем в 2015-м – еще 53 млн, в основном от DFJ Growth. А в 2017-м прибавил еще 164 млн от Softbank и ряда других компаний.