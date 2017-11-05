National Interest: Россия – главный поставщик боевиков для «Исламского государства» 1 5.11.2017, 15:14

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Независимые американские эксперты провели специальное расследование.

"Какая страна является крупнейшим поставщиком иностранных боевиков для халифата Исламского государства в Сирии и Ираке?" Таким вопросом задается журнал National Interest — и находит неожиданный ответ в исследовании Soufan Group, ведущего американского экспертного коллектива в области контртерроризма: речь идет о Российской Федерации. Соответствующий материал представлен в переводе Newsader. Эта статья частично коррелирует с прежними высказываниями экспертов и чиновников США о том, что лишь 5 процентов авиаударов Москвы в Сирии были направлены против ИГИЛ, в то время как основная поддержка со стороны ВКС была обращена в пользу режима Башара Асада. Последний, как недавно заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, удерживается у власти исключительно благодаря действиям РФ.

Итак, какая страна является крупнейшим поставщиком иностранных боевиков для "халифата" Исламского государства в Сирии и Ираке? Как ни странно, речь идет отнюдь не об одном из ближневосточных государств вроде Саудовской Аравии, которая, надо признать, исторически служила главным поставщиком радикалов в ряды исламистов. Это и не Тунис, жители которого также активно пополняли сирийский фронт.

В действительности самым активным поставщиком нынешнего контингента джихадистов, поддерживающих Исламское государство, является, как ни удивительно, Россия. Такой вывод следует из недавнего доклада Soufan Group, ведущего консультанта США по проблеме контртерроризма. В исследовании, носящем заголовок "За пределами халифата: иностранные боевики и угроза их возвращения", отмечается, что, хотя количество иностранных боевиков из таких мест, как Тунис, заметно сократилось за последние два года, со стороны России потоки пополняющих ИГИЛ боевиков по прежнему не уменьшились.

Напротив, вклад России в развитие "халифата" со временем лишь увеличился. По данным исследования, 3417 российских граждан присоединились к рядам ИГИЛ — организации, которую в середине 2014 года Абу Бакр аль-Багдади официально провозгласил как государство. Эта число на 40 процентов выше по сравнению с данными на 2015 год, когда в ряды "Исламского государства" вступили 2400 российских граждан.

Эта статистика поразительна, поскольку противоречит нынешней тенденции стремительного ослабления "Исламского государства". За последний год организация столкнулась с серьезными проблемами на поле боя и стратегическими провалами благодаря силе, которую представляет собой возглавляемая американцами коалиция. Представители проамериканского альянса недавно подсчитали, что к настоящему моменту исламисты утратили контроль почти над 90 % территории и около 6,5 млн человек по сравнению с первоначальными возможностями. В результате сложилась закономерная ситуация: широкий поток иностранных боевиков, отправляющихся на Ближний Восток, сузился до тончайшей струйки.

Однако Россия и ее соседи по-прежнему остаются плодородной почвой для исламской воинственности: в совокупности выходцы из постсоветских стран составляют почти девять тысяч иностранных боевиков, то есть почти четверть из сорока тысяч радикалов, которые присоединились к "халифату". Эта цифра больше, чем количество иностранных бойцов из Азии и Западной Европы вместе взятых, говорится в отчете Soufan Group. Однако самое интересное то, что именно Россия, безусловно, является самым крупным источником этого потока исламистов.

Дело в том, что самостоятельное мусульманское меньшинство в России растет быстрыми темпами благодаря более устойчивой рождаемости по сравнению с остальной частью страны, пребывающей в состоянии глубоко отрицательной демографии. Всепроникающее авторитарное правление Владимира Путина радикализирует соответствующие этнические группы, воинственный исламизм которых становится ответом на диктатуру Кремля. В результате происходит значительная мобилизация со стороны российского мусульманского подкласса.

Москва сделала все возможное, чтобы контролировать и направлять этот экстремистский поток. Службы безопасности РФ аккуратно поспособствовали исходу исламских радикалов из Российской Федерации, а продолжающаяся военная кампания Путина в Сирии направлена на то, чтобы истребить этих джихадистов и нейтрализовать их до того, как они вернутся домой. Это стратегия, которая оказывается весьма успешной — во всяком случае, пока. Как показывает Soufan Group, на сегодняшний день лишь четыреста сторонников сирийского джихада вернулись в Россию. Это гораздо меньше по сравнению с тем, сколько человек вернулось в Тунис (800) или Саудовскую Аравию (760).

Однако стабильно работающим это решение назвать нельзя. Рано или поздно Россия может столкнуться с крупным притоком "репатриантов" с фронтов сирийской гражданской войны.

Вот почему сегодня среди российских экспертов начались энергичные публичные дебаты о том, как лучше противостоять тем опасностям, которые возникнут в результате обратного потока радикалов. Эти предложения варьируются от ужесточения полицейских мер до создания "черных списков", призванных помочь российским пограничникам выявлять и задерживать боевиков, пытающихся вернуться в страну.

Тем не менее, на официальном уровне у РФ пока нет никакой серьезной стратегии борьбы с этой проблемой. Решив, что лучшая защита — это нападение, кремлевское руководство начало проводить то, что оно назвало "войной с терроризмом" за рубежом. Но российские лидеры так и не сформировали всеобъемлющего плана защиты родины от той же самой угрозы, с которой они, по их словам, борются за рубежом. Напротив, различные меры, предпринятые к настоящему моменту путинским режимом — начиная от создания Росгвардии численностью 340 тыс. человек и до принятия новых драконовских законов для отслеживания онлайн-контента — скорее связаны с усилиями Кремля по консолидации политической власти, нежели с подлинным противодействием терроризму.

Это может оказаться дорогостоящей ошибкой. В России уже сейчас происходит тревожный всплеск как террористических атак, так и экстремистских угроз. Данная тенденция является предвестником гораздо более страшного будущего, поскольку все больше российских джихадистов возвращаются домой — на российскую территорию. Кремлю нужен реальный план нейтрализации угрозы возвращения, особенно на фоне ускорения темпов падения ИГИЛ на Ближнем Востоке.

Российские паспорта у боевиков ИГИЛ

Ранее иракские военные обнаружили в освобожденном от ИГИЛ Мосуле находку, подтверждающую упомянутое выше исследование. Во время осмотра территории освобожденного университета они вперемешку с другими документами боевиков "Исламского государства" нашли более двух десятков внутренних и заграничных российских паспортов. Как видно из представленных на видеозаписи найденных документов, в рядах ИГИЛ воевали не только выходцы с Кавказа, но центральной части России.

Данные о значительном присутствии выходцев из РФ в ИГИЛ признают и сами российские власти.

Прошлой осенью президент РФ Владимир Путин заявил, что на стороне "Исламского государства" воюют от 5 до 7 тысяч выходцев из стран СНГ.

"По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч выходцев из России и других стран СНГ. И мы, конечно, не можем допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт позднее применяли бы у нас дома", — приводила слова Путина русская служба "Би-би-си".

В ноябре 2016 года аналогичную информацию озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"На стороне «Исламского государства» и других террористических экстремистских группировок в Сирии, как и в некоторых других государствах региона, принимают участие тысячи выходцев из Российской Федерации и некоторых других стран постсоветского пространства, — говорил он в интервью, размещенном на сайте Кремля. — Эти люди возвращаются из таких «командировок» абсолютно зомбированными, они возвращаются уже патентованными убийцами, террористами. И мы совсем не заинтересованы в том, чтобы после того, как они повоюют в Сирии, они потом устраивали что-то подобное у нас. Мы этот опыт имеем, в том числе в период событий на Кавказе в 1990-е годы. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы они там остались, это первое.

Как писало в сентябре РИА "Новости" в сентябре этого года, сирийские войска нашли доказательства того, что позиции ИГИЛ в районе города Дейр-эз-Зора удерживали граждане России и других стран СНГ.