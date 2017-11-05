Как вырастить «счастливого сантехника» в Беларуси 5.11.2017, 15:27

Что хорошо работает в Финляндии, не обязательно подойдет для нашей страны.

Министерство образования видит идеальную модель образования такой, какая она есть в Финляндии и Эстонии, заявил председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке «палаты представителей» «национального собрания» Игорь Марзалюк на KEF-2017.

Почему у нас эта система забуксует — эксперты назвали Завтра твоей страны четыре преимущества финского образования и три нерешенных вопроса — белорусского.

Скопировал и пользуйся?

Любая система государственного образования в первую очередь заточена под интересы этого государства, подчеркивает в интервью zautra.by педагог, репетитор и член Общественно-консультативного совета при Министерстве образования Андрей Григорьев.

— Без понимания того, что мы хотим получить от системы образования, любая гениальная система забуксует, — считает эксперт. — Цель финского образования – подготовить человека к взрослой жизни, вырастить, условно говоря, счастливого сантехника с правильно расставленными гуманитарными ценностями.

У финской системы школьного обучения, по его мнению, есть очевидные преимущества, часть из которых можно было бы адаптировать к белорусским реалиям в рамках полномасштабной реформы системы образования.

1.Без элитных школ

Например, в Финляндии отсутствуют элитные школы, потому что все учреждения образования обладают совершенно одинаковым потенциалом, в равной степени хорошей материальной и технической базой.

— Если брать за образец финскую систему образования, нужно начинать с того, чтобы приводить школы как городские, так и сельские к одному стандарту, — считает педагог. — В финских школах нет хороших и плохих учеников. Все одинаковые, включая детей с особыми возможностями.

Такой подход, по мнению педагога, хорошо сработал бы в Беларуси в 5-9 классах, давая подросткам возможность узнать ценность каждой дисциплины и понять, к чему они склонны и что им нравится. Дети бы учились без большого напряжения, без гонок между собой, без главных предметов, которыми у нас считаются математика, физика и иностранный язык.

Однако с подготовкой качественных специалистов в Финляндии не все просто как раз из-за того, что все школьники получают среднее количество знаний.

— В результате для поступления в университет все равно приходится заниматься с репетиторами. Школьных знаний недостаточно, чтобы продолжить обучение в высшей школе, особенно в сложных профессиях, таких как медицина или юриспруденция, — поясняет эксперт.

Для школьников 10 и 11 классов больше подошла бы британская система обучения, основанная на профильном обучении. За два года школьники, желающие поступать в университет, могли бы глубоко изучать профильные предметы, которые они выбрали осознанно из школьной программы и в зависимости от выбираемой профессии.

2.Программа обучения — под каждого ученика

— Сейчас в белорусской реальности такое невозможно. Но и у нас возможно создавать портфолио каждого ученика, чтобы отслеживать не только процесс знаний, но и то, сколько ребенок вкладывает стараний, − считает Андрей Григорьев.

Индивидуальный подход положительно сказался бы на старании школьников, которые бы видели, что их усилия принимаются во внимание и оцениваются по достоинству.

3.Школьные обеды за государственный счет

В 2015 году расходы на образование в Финляндии составляли 6,6% ВВП.

Государство в Финляндии берет на себя расходы на школьные обеды, учебники, канцелярские принадлежности, внеклассные занятия. Родители не платят практически ни за что, касающееся образования.

4.Учителя-универсалы

— Реформу системы образования финны начали с реформирования подготовки кадров, — рассказывает педагог. — Школьный учитель в Финляндии имеет ученую степень и может сам вести интегрированные уроки, состоящие из нескольких предметов. При существующей в Беларуси системе высшего образования мы никак не сможем финскую систему наложить на нашу реальность — у нас нет таких специалистов.

Какой урок не выучили чиновники

Простой перенос какой-либо иностранной модели или ее элементов, таких как изменение названий образовательных учреждений, дисциплин, временных характеристик, не принесет успехов в реформировании образовательной системы.

— Мы это уже проходили, когда пытались назвать ПТУ лицеями по примеру немецкой модели. Образование – это в первую очередь система. И отдельными элементами мы ее не улучшим. Ее можно менять или в комплексе, или никак, — считает кандидат педагогических наук, эксперт Агентства гуманитарных технологий Светлана Мацкевич.

Попытки обратиться к немецкой, финской или эстонской модели полезны в плане изучения передового опыта. Но стоит относиться к ним достаточно критично, соотносить все элементы с белорусской реальностью.

— Белорусская система, что школьная, что профессионального образования, до сих пор сохранила советскую модель, которая по своему содержанию и идеологии ориентирована исключительно на прошлое, − говорит эксперт Агентства гуманитарных технологий.

В то время как для развития экономики и общества необходим адекватный человеческий ресурс для поиска выхода из кризисов, в которые страна попадает с регулярной периодичностью.

— В Беларуси не научились обсуждать первый и главный вопрос образования – чему учить. Нам легче просто снять структуру с другой модели, перенести сроки обучения, дисциплины. Но это исключительно отдельные элементы технологий образования, а не его содержания, — комментирует Светлана Мацкевич.

Второй важный вопрос – кто будет учить. И только на третьем месте технологическая сторона, как учить, сколько вкладывать инвестиций в систему образования и как ей управлять.