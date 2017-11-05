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Белорусские нефтяники уходят в минус

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  • 5.11.2017, 15:37

За три квартала текущего года сумма поступивших в казну налогов в Новополоцке упала в 3,5 раза.

По информации ximik.info, за 9 месяцев 2017 года в Новополоцке собрали всего лишь 77,2 млн. налогов, а это, по данным новополоцких налоговиков, в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причина – снижение поступлений от ОАО «Нафтан», доля которого составляет аж 80% от всех собираемых налогов города.

Видать, не самые простые времена настали даже для нефтяников.


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