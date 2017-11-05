Сколько стоят обычные автомобили белорусов с уникальными вещами? 5.11.2017, 15:59

4,086

Уникальность и эксклюзив всегда в почете и нередко служат предметом гордости.

Не упомянуть о редких и "эксклюзивных" элементах при продаже авто будет просто кощунством, однако что для одного эксклюзив, для другого не более чем пускание пыли в глаза. Какие индивидуальные преимущества выставляют напоказ продавцы автомобилей - в подборке abw.by из базы объявлений.

За $8300 продается гибрид Honda Civic. Продавец подчеркивает щепетильное отношение к авто и с гордостью рассказывает об этом в объявлении: "Автомобиль ухожен в лучшем виде - все делалось для себя! Два раза в год вымывалось подкапотное пространство! На всех "больных" местах наклеена защитная пленка: капот, фары, задние арки, "больное" место на заднем крыле около двери, под ручками, внутри - пороги от каблуков! Легкая красивая тонировка! С автомобиля сдували пылинки, мыли и пылесосили по два раза в неделю. Заправляли только 95-й! Масло только Zepro 0w20!"

Что же в Civic уникального? Вишенкой на торте является "эксклюзивный диффузор на заднем бампере". Вряд ли он сыграет решающую роль при покупке, тем не менее…

Куда интереснее преподносит пока еще свой автомобиль продавец Citroёn С5 с АКП и 2,7-литровым битурбодизелем: "Уникальная самая полная комплектация "Эксклюзив" с люкс-пакетом, которая была возможна на этом авто, в России насчитывается не более трех таких!" Почему за ориентир берется Россия? Потому как машина находится на учете именно в РФ.

"Полностью кожаный салон, включая обивку дверных карт и торпедо! Панорамная крыша с отделкой из алькантары! На пробеге 162.000 км двигатель заменен на новый, пробег нового двигателя - 52.000 км".

Также автор объявления утверждает, что предоставит полную историю автомобиля с чеками и заказами-нарядами. А причина продажи - покупка минивэна. Оценен Citroёn в $15.500

А вот продавец FIAT Ulysse 1999 г.в. видит уникальность автомобиля в совершенно другом: "Уникальная сохранность для своего немолодого возраста, кузов весь ровный, без "жучков" и ржавчины: днище, пороги, арки - на месте! Подвеска обслужена. Двигатель работает бесподобно, масло не "ест", расход минимальный".

"Уникальная сохранность" оценена в $3690, торг возможен, но исключительно у капота и небольшой, "так как машина ухожена и обслужена на все 100%, цена на нее уже весьма умеренная".

"Уникальное авто... Нет слов. Сами очень долго искали как-то, - презентует Honda Element продающий ее человек. - Исчезающий вид. Гарантировано отличное настроение владением уникального авто! Надежна как все Honda!"

Element 2003 года оценен в $8800. Из заведомо известных недостатков продавец отмечает потертости и мелкие проблемы по кузову, необходимость замены ШРУСа и амортизатора. Еще один нюанс - трещина на лобовом стекле, которую "не замечаешь".

Как и владелец FIAT Ulysse, продавец Mercedes S W221 Long его ценность видит в состоянии: "Авто в идеальном состоянии, пробег реальный, куплен у московского олигарха. Автомобиль в уникальном состоянии и стоит своих денег". Mercedes 2000 г.в. с 5-литровым двигателем и заявленным пробегом 110.000 км оценен в $8300.

Другое дело KIA Sorento 2002 года "с уникальным обвесом, передними и задними фарами". Автомобиль "лифтован", тонированные задние стекла заводские. "Автомобиль привлекает внимание своей уникальностью. Машина постоянно технически обслуживается, вовремя меняются все "расходники". Кожаный салон - в хорошем состоянии (серый), одеты черные чехлы из экокожи в идеальном состоянии". Стоимость KIA Sorento - $10.000, продажа ведется "не спеша".

Если же в кошельке есть сумма в два раза больше, то внимание может привлечь Mercedes GLK 350 2010 г.в. "Отличное состояние! Эксклюзив из Германии, один владелец! Сделан стайлинг от Brabus в Германии". Стайлинг включает в себя "юбку" с подсветкой, пороги салона также с подсветкой, задний бампер, спойлер и легкосплавные диски. Заявленный пробег авто - 162.000 км, "автомат", двигатель дизельный 3-литровый. Оценен Mercedes в $21.000.

Чем может выделиться Subaru Forester 2003 года за $6300? "Эксклюзивный салон из красной кожи. Выхлоп Magnaflow", - с ходу выкладывает козыри продавец. Помимо эксклюзивного салона автомобиль должен порадовать и неплохим техническим состоянием.

По словам продавца, масло "только синтетика" менялось каждые 5-6 тыс. км, от замены до замены его расход составляет порядка 700 мл. "В общем, обслужено и заменено все, что можно обслужить и заменить. Все работает, крутится и вертится. Нигде ничего не шипит, не булькает и не капает. АКПП не пинается".

И завершим подборку самой дорогой в нашем списке машиной - Range Rover 2012 года с 4,4-литровым дизелем. Среди опций и "плюшек" продавец отдельно отмечает "заказной салон": "эксклюзивная натуральная кожа коричневого цвета, потолок из алькантары, передняя панель затянута в кожу..."

"Автомобиль не БИТ и не КРАШЕН! В техпаспорте реальный 2012 год! Двигатель нового поколения V8 - 4.4 TDH, так же на этой модели уже установлена 8-ступенчатая АКПП нового поколения с управлением джойстиком и возможностью ручного переключения на руле, за счет 7-й и 8-й передач реально на порядок уменьшен расход топлива (8 л - трасса, 11 л - город)! Мультирежимная пневмоподвеска, ксеноновые фары с функцией "слежения" за дорогой". Оценен Range Rover в $32.000.

Одним словом, при продаже автомобиля не стоит стесняться указывать на какие-то важные, по вашему мнению, детали. Пусть они и не представляют никакой ценности для покупателя, но иначе уникальность рискует остаться попросту незамеченной.