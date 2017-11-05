Белорусские джинсы пока не идут, пойдут ли кожаные куртки? 17 5.11.2017, 16:37

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Бобруйское ОАО «Славянка» начало производство новой импортозамещающей продукции - кожаных курток.

Об этом БелТА сообщил директор предприятия Теймураз Бочоришвили.

"Мы решили создать свою коллекцию совместно с Бобруйским кожевенным комбинатом, который готовит для общества кожу из овчины. Местные кожевенники добились хорошей выделки кожи, поэтому наши куртки получились легкими и очень удобными", - сказал директор.

Первая партия, а это кожаные стеганые куртки, буквально на днях поступила в фирменную продажу. "Мы также представили новые изделия во время комплексной презентации Могилевской области в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, где провели переговоры с нашими российскими партнерами по экспорту новинок", - отметил Теймураз Бочоришвили.

По его словам, спрос на новую продукцию есть, она конкурентоспособна по цене, поэтому общество намерено развивать данное направление, расширяя ассортимент кожаной одежды. "Мы сейчас работаем над созданием весенней коллекции, которая в ближайшее время будет презентована нашим партнерам как в Беларуси, так и за рубежом", - добавил директор.

"Славянка" является одним из крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси и специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Предприятие основано в 1930 году, реорганизовано в ОАО в 1993-м. Производственная мощность - около 600 тыс. единиц изделий в год.