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Белорусы пришли на «Дзяды» с лозунгом «Призрак коммунизма – квартирант в Дроздах»

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  • 5.11.2017, 17:04
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На акции не раз подчеркивалась преемственность режима Лукашенко с советской диктатурой.

Сегодня в Минске прошло шествие на «Дзяды» и состоялся митинг в урочище Куропаты. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции.

Белорусы, кроме огромного количества бело-красно-белых плакатов, принесли на акцию креативные лозунги и растяжки.

Так, общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик принесла плакат плакат «Коммунисты на… зад!». Также была замечена растяжка со словами «Призрак коммунизма – квартирант в Дроздах».

На митинге в Куропатах не раз подчеркивалась преемственность режима Лукашенко с советской диктатурой. В частности, об этом заявил заместитель председателя партии КХП-БНФ Юрий Беленький.


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Понабежали тут Виталий Портников
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