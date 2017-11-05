Трамп встретится с Путиным в рамках своего турне по странам Азии 5.11.2017, 16:44

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Дональд Трамп отметил, что США нужна помощь президента РФ в отношении Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках своего турне по странам Азии. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, когда летел из Гонолулу в Токио, сообщает Bloomberg.

Трамп отметил, что "это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным", американский президент добавил, что Соединенным Штатам нужна помощь главы российского государства в вопросе развития Северной Кореей ее ядерной программы.

По словам Трампа, у него будет много встреч с разными мировыми лидерами.

В интервью Fox News 3 ноября Трамп сказал, что может встретиться с Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, который пройдет 8–10 ноября 2017 года.

5 ноября началась 12-дневная поездка американского президента в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня он посетил Японию.

7 июля 2017 года Трамп и Путин встретились впервые, это произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных 35 минут.

Результатом переговоров стало, в частности, согласование режима прекращения огня на юго-западе Сирии, а также договоренность создать постоянный канал общения по вопросам урегулирования конфликта в Украине.