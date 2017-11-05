Что будет с белорусскими гимназиями? 3 5.11.2017, 17:15

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Этот вопрос сейчас волнует многих учителей, детей и их родителей.

Преподаватели и учащиеся уже подводили итоги первой четверти и планировали во время небольших каникул сделать передышку в учебном ритме, как страну всколыхнула новость: со следующего года в гимназиях планируют отменить вступительные испытания в 5-й класс, а детей будут набирать по территориальному признаку. Кроме того, в гимназиях и школах планируют сделать одинаковой учебную программу вплоть до старших классов, пишет vb.by Для чего это делается и к чему это может привести?

Причины будущей реформы

Пока новые изменения, о которых идет речь, еще не подтверждены законодательно. Но этот вопрос уже широко обсуждается, и в Министерстве образования дают комментарии по этому поводу. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая, со следующего года планируют отменить вступительные испытания в 5-й класс гимназий. Набирать учащихся будут по прописке, как и в любое другое учебное заведение общего среднего образования. Кроме того, вплоть до старших классов учебная программа в гимназиях и школах будет одинаковой. Сейчас же есть различия: с 5-го по 9-й класс в гимназиях на час больше в неделю математики, а также на два часа – иностранного языка.

Будущие изменения Министерство образования аргументирует несколькими причинами. Одна из них – это позволит избавить детей от стресса, который те испытывают при поступлении в гимназии. Также, с точки зрения ведомства, дети в возрасте 4-го класса еще не осознают, что им нужно, и чаще за них выбор делают родители. А к старшим классам ребенок сможет уже сделать свой осознанный выбор: остаться в средней школе, пойти в среднее специальное или профессионально-техническое учебное заведение либо же в класс, где на повышенном уровне будут изучать отдельные предметы. Также недавно в интервью СМИ министр образования, коммунист Игорь Карпенко отметил еще одну причину будущих преобразований: «Тенденция отбора детей не должна превращаться в соревнование кошельков родителей или бизнес: этот может нанять репетитора, этот не может. Поэтому мы должны создать равные условия».

Полной картинки и представлений о том, как будут трансформированы гимназии, еще нет. Все в том же интервью Игорь Карпенко намекнул о возможности создания гимназических классов и в обычных школах, а также сказал, что не просто будут отменять экзамены в 5-й класс, а выстроят целую цепочку последовательных нормативных движений, которые позволят целостно эту систему отрегулировать.

Что будет с гимназиями?

Этот вопрос сейчас волнует многих учителей, детей и их родителей. Останется ли в гимназиях необходимость, если учитывать будущие изменения? Будут ли они отличаться чем-то от обычных школ? Министерство образования успокаивает, мол, никто гимназии закрывать не планирует и никто не будет отчислять гимназистов, которые уже учатся в таком учебном заведении. Людмила Высоцкая высказала мнение, что в целом различия в программе между школой и гимназией минимальные. И уровень знаний во многом зависит от преподавателей. С этим мнением склонны не согласиться работники учебных заведений. Заместитель директора по учебной работе учитель математики гимназии № 4 Инна Курниц не один год проработала в школе, поэтому хорошо знает разницу между двумя типами учреждений:

– В гимназии собраны учащиеся, которые мотивированы на получение знаний, обучаются на достаточном и высоком уровне, в то время как в школе – в основном дети со средним уровнем знаний. Поэтому, придя на урок в гимназию, преподаватель решает с ними задания более высокого уровня, а в школе педагог ориентируется на способности большинства. В классе, в котором обучаются высокомотивированные учащиеся, дети имеют возможность получать больше знаний.

Не одобряют педагоги и желание сделать гимназическую программу обучения только в старших классах.

– Актеров, музыкантов и спортсменов мы готовим с детского садика. Этого требует и воспитание умных, талантливых и способных детей. Конечно, и в школе, в и гимназии такая возможность есть. Однако если в 5-9-х классах не заложена эта база, то в 10-м классе учащемуся очень сложно показать высокий уровень успеваемости, – говорит директор гимназии № 2 Роман Граничный. – Если отменить вступительные испытания в гимназию и уравнять количество часов по учебным предметам, то и понятие гимназии нужно отменять. Потому что разница между этими учреждениям будет только в названии.

Обеспокоены педагоги и директора гимназий и еще одним вопросом: что будет с кадрами? Если программу приравняют к школьной – сократятся часы занятий по математике и иностранному языку. Следовательно, необходимо будет уменьшать штат педагогов по этим предметам.

Какова цель?

– Мы уже привыкли к тому, что систему образования постоянно реформируют. Но хотелось бы, чтобы реформы хорошо продумывались от начала до конца. Новые изменения в сфере среднего образования ни к чему хорошему не приведут: гимназии станут обычными школами. Но для чего это делать? Какая цель? – задается вопросами директор гимназии № 4 Елена Шкулепа.

И этот вопрос возникает не беспочвенно. Гимназии начали появляться в Беларуси еще в 90-е годы. И с тех пор их деятельность доказывает свою эффективность. Посудите сами. В прошлом году в Ленинском районе города по итогам учебного года из 39 медалистов 20 наград получили выпускники гимназии № 1. В гимназии № 2, как сообщил директор, по итогам минувшей вступительной кампании 86 % выпускников поступили в вузы. Из них 67 % – на бюджет. Можно продолжать приводить подобные цифры.

Возможно, все вопросы и сомнения по будущим изменениям вскоре развеет Министерство образования. Но все же возникает мысль: не приведет ли очередная реформа к тому, что через пару лет мы начнем восстанавливать гимназии, как сейчас пытаемся восстановить профильное образование в школах, которое несколько лет назад было уничтожено?

Будущие изменения в гимназиях вызывают противоречивые мнения. Есть сторонники этой реформы, есть – противники. Представляем несколько мнений по этому вопросу:

Анна, мама четвероклассника:

– Многие говорят: вот, посмотрите, какой хороший процент сдачи ЦТ у учеников из гимназии и лицея по сравнению с обычными школами. Но ведь никто не будет отрицать, что поступают только лучшие из лучших. Последние годы конкурс настолько высок, что даже дети, которые учатся на 9, могут остаться в стороне. Вот и получается, что гимназия аккумулирует изначально только самых сильных учеников. Базу же ставят в обычной школе. Для себя сделали вывод, что лучше нанять репетиторов по ключевым предметам и остаться в обычной школе, чем поступать в гимназию и посвящать все свободное время учебе. Но это не значит, что от профильных заведений стоит избавляться. Право выбора должно быть у каждого. 9-й класс – это слишком поздно для распределения, да и для этого есть лицеи. Если ребенок тянется к знаниям, ему нравится учиться, то ему комфортнее будет делать это в кругу единомышленников.

Артем Парафенюк, студент 4-го курса БрГТУ, выпускник гимназии № 4:

– Гимназия должна оставаться гимназией. Уровень знаний выпускников этого учебного заведения отличается от уровня знаний выпускников школ. У первых он выше. Разницу видишь потом и в университете. Учащиеся гимназий участвуют в различных программах, пишут научные работы, что потом оказывается полезным в вузе. И процент поступления в университеты среди гимназистов выше. У нас из всей параллели только 2 или 3 человека не поступили. Гимназии дают хорошую учебную базу. Почему бы не оставить возможность умным мотивированным детям получать хорошие знания? Говорят, в гимназиях слишком большая нагрузка. Не согласен. В этом возрасте самое время впитывать в себя как можно больше информации.

Игорь Степанович, репетитор по математике:

– У меня занимаются как ученики школ, так и гимназий. И в тех, и в других учебных заведениях есть очень сильные ребята. Определять после начальной школы судьбу ребенка с помощью экзаменов на понятие «способный» или «неспособный»... Я не знаю, насколько это правильно. У меня нет ответа на этот вопрос. Считаю, что главное в хорошем образовании ребенка – учитель, который дает ему необходимую базу знаний.