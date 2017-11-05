Путинская ОПГ боится, ох как боится! Слава Рабинович, «Обозреватель»

5.11.2017, 17:31

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Владимир Путин

Российские СМИ пытаются заболтать незаконные аресты и фактический разгром движения «Артподготовка».

Российские СМИ, включая "Эхо", пытаются заболтать незаконные аресты и фактический разгром движения "Артподготовка".

Лично я не разделяю поряка 90% взглядов Вячеслава Мальцева, но считаю действия путинской ОПГ против него и его "Артподготовки" незаконными, экстремистскими и террористическими. Не "Артподготовку" я считаю незаконной, экстремистской и террористической организацией, а наоборот – ту организацию, которая громит её: путинскую ОПГ.

Как СМИ пытаются заболтать? Фейковыми темами. В том числе – темой "сексуальных домогательств", или "sexual harassment". Сегодня в "Персонально ваш" на "Эхе", фактически в канун 100-летия большевистского переворота, Сергей Бунтман и Алексей Венедиктов, с апломбом двух подростковых дебилов, не нашли ничего лучшего, как рассуждать о том, "куда катится мир", с этой якобы "новой" темой сексуальных домогательств. К сожалению, в бездну этого треша опустился и Андрей Макаревич в эфире "Особого мнения" в пятницу, с подачи otherwise любимой мною Оксаны Пашиной.

Все они – "доморощенные иксперды американской культуры" – почти что визжали: "Куда катится мир, нах???!!!”

В июле 1991 года Сергей Бунтман, Алексей Венедиктов и Андрей Макаревич ещё не слезли с деревьев. А Оксана Пашина, судя по всему, тогда ещё не родилась.

В это время я уже жил в Америке года два как… и, как и сотня-другая миллионов (!!!) американцев, был mesmerized, буквально загипнотизирован, слушаниями по утверждению Клэренса Томаса в должности судьи Верховного суда США, транслировавшимся по обычному американскому телевидению. Республиканец (!) и консерватор (!!), он должен был стать вторым афроамериканцем (!!!) в Верховном суде США за всю историю его существования.

Клэренс Томас в молодости участвовал в протестах чернокожих студентов против расовой дискриминации, но при этом окончил школу права при Йельском университете – одном из университетов "Лиги плюща". С 1974 по 1977 год он работал в офисе Генерального прокурора штата Миссури, а с 1979 по 1981 год был помощником сенатора Джона Денфорта. В 1981 году стал помощником министра образования США по правам человека, а в 1982 году был назначен председателем Комиссии по вопросам равенства в сфере занятости. В 1990 году президент Джордж Буш-старший назначил его судьёй Апелляционного суда округа Колумбия, а потом номинировал его на должность судьи Верховного суда США.

И тут, как из табакерки, выскакивает некто Анита Хилл.

Противоречивые показания кандидата в члены Верховного суда судьи Клэренса Томаса и профессора права Аниты Хилл, которые были даны осенью 1991 года, содержат ряд весьма красноречивых свидетельств возможностей лжи. Их драматичная очная ставка, транслировавшаяся по телевидению в прямом эфире, происходила всего за несколько дней до того, как Сенат должен был одобрить назначение Томаса членом Верховного суда. Профессор Хилл выступила перед Юридической комиссией Сената с заявлением о том, что с 1981 по 1983 год (!!!), когда она была ассистенткой Клэренса Томаса сначала в отделе гражданских прав Министерства образования, а затем – когда он стал главой Комиссии по равным возможностям трудоустройства, она не раз подвергалась сексуальным домогательствам с его стороны. "Он рассказывал мне о половых актах, которые видел в порнографических фильмах, в том числе о таких вещах, как половая близость между женщинами и животными, а также о фильмах с групповым сексом или сценами насилия… Он рассказывал мне о порнографических изданиях, где изображались индивидуумы с большими пенисами или большими грудями, совершающие половые акты в различных позах. В нескольких случаях Томас весьма образно рассказывал мне и о своих собственных сексуальных подвигах… Он говорил также, что если я расскажу кому-нибудь о его поведении, то испорчу ему карьеру". Она давала показания совершенно спокойно, не допуская противоречий, и многим казалась весьма убедительной.

Затем, после окончания её показаний, судья Томас полностью отрицал все её обвинения: "Я не делал и не говорил ни одной из тех вещей, которые вменяет мне в вину Анита Хилл". Он сказал: "Я хотел бы начать с недвусмысленного, категорического отрицания всех выдвинутых против меня сегодня обвинений". В порыве праведного негодования, вызванного таким явным подрывом его репутации, Томас заявил, что является жертвой нападения, мотивированного расистскими соображениями. Он продолжал: "Я не могу просто с ходу отмести эти обвинения, так как они соответствуют самому худшему из бытующих в этой стране стереотипных представлений о чернокожем мужчине". Жалуясь на Сенат, который заставил его пройти через такую пытку, Томас сказал: "Я бы предпочёл пулю убийцы, чем жизнь в таком аду". Он назвал слушание своего дела "изощрённым линчеванием наглых чернокожих".

Журнал "Time" писал тогда на первой полосе: "Два заслуживающих доверия и ясно формулирующих свои мысли свидетеля перед лицом всей нации высказывают несовместимые взгляды на события, имевшие место почти десять лет назад". Обозреватель Нэнси Гиббс писала: "Даже выслушав все показания, нельзя быть полностью уверенным в том, что они сами знают, как было на самом деле. И кто из них лжец эпического масштаба?".

Вот, посмотрите сами:

Клэренс Томас был утверждён Сенатом в должности судьи Верховного суда США и служит там по сей день. Описанные события происходили летом-осенью 1991 года, когда я жил в США только лишь два года как… и это было 26 лет назад. И тогда обсуждались якобы "события" якобы сексуального якобы домогательства, якобы произошедшие с 1981 по 1983 год, т.е. 34-36 лет назад.

"Никогда такого не было… (и вот опять)", – без "и вот опять" сказали доморощенные иксперды американской культуры Сергей Бунтман, Алексей Венедиктов и Андрей Макаревич, вместе с несовершеннолетней Оксаной Пашиной…

А тем временем, 05.11.17 всё ближе и ближе… Не забалтывайте тему неизбежного конца путинской ОПГ! Видите, как она боится?

И ещё немного о 05.11.17.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан США на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах. Поправка позволяет реализовать право народа на восстание, упомянутое в тексте Декларации независимости, в том случае, если правительство США грубо нарушит права американцев и Конституцию. Правительство будет располагать вооружённой армией против безоружного населения. Посредством Второй поправки отцы-основатели уравняли шансы.

Небольшой отрывок из Декларации независимости: "…Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчинённых одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, СВЕРЖЕНИЕ такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится ПРАВОМ и ОБЯЗАННОСТЬЮ народа".

"Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться", – гласит Вторая поправка.

Путинская ОПГ боится, ох как боится!!!

Слава Рабинович, «Обозреватель»