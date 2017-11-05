Евгений Васькович: Я снова вернулся к этой славной традиции – выходить на «Дзяды»
- 5.11.2017, 17:46
Бывший политзаключенный рассказал, почему пришел на «Дзяды».
Сегодня в Минске прошло шествие на «Дзяды» и состоялся митинг в урочище Куропаты. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции.
Бывший политзаключенный Евгений Васькович рассказал журналистам, почему пришел на «Дзяды»:
- Скажите, почему вы пришли на эту акцию?
- Для меня это прежде всего – дань памяти нашим предкам, которые защищали нашу землю и дали нам возможность жить на ней. То, что делали наши предки – это самое достойное из того, что было в истории.
- Как давно вы участвуете в шествии на «Дзяды»?
- Первый раз на эту акцию я вышел в 2010 году. Потом был вынужденный перерыв, потому что я был политзаключенным. А в 2015 я снова вернулся к этой славной традиции – выходить на «Дзяды».
- Вам приятно снова держать бело-красно-белый флаг?
- Конечно, это же наш национальный символ.