Евгений Васькович: Я снова вернулся к этой славной традиции – выходить на «Дзяды» 5.11.2017, 17:46

Евгений Васькович

Бывший политзаключенный рассказал, почему пришел на «Дзяды».

Сегодня в Минске прошло шествие на «Дзяды» и состоялся митинг в урочище Куропаты. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции.

Бывший политзаключенный Евгений Васькович рассказал журналистам, почему пришел на «Дзяды»:

- Скажите, почему вы пришли на эту акцию?

- Для меня это прежде всего – дань памяти нашим предкам, которые защищали нашу землю и дали нам возможность жить на ней. То, что делали наши предки – это самое достойное из того, что было в истории.

- Как давно вы участвуете в шествии на «Дзяды»?

- Первый раз на эту акцию я вышел в 2010 году. Потом был вынужденный перерыв, потому что я был политзаключенным. А в 2015 я снова вернулся к этой славной традиции – выходить на «Дзяды».

- Вам приятно снова держать бело-красно-белый флаг?

- Конечно, это же наш национальный символ.