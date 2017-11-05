NaviBand выступили в Варшаве с сольным концертом 5.11.2017, 18:40

Фото: charter97.org

Финалисты «Евровидения-2017» дали большой сольный концерт в столице Польши.

Фантастически позитивный музыкальный коллектив, который представлял Беларусь в финале «Евровидения-2017», выступил с единственным сольным концертом в этом году в Варшаве.

NaviBand - это известный в Беларуси коллектив, который был создан музыкантами Артемом Лукьяненко и Ксенией Жук. Они создают музыку в стиле инди-поп и фолк-рок.

Сайт Charter97.org педставляет фоторепортаж с концерта.

За четыре с половиной года существования NaviBand выпустили 3 альбома и неоднократно выступали на международных фестивалях и конкурсах.