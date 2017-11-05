Большая чистка в Саудовской Аравии 4 5.11.2017, 18:06

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Наследный принц Мохаммед бин Салман

фото: ЕРА

Почему арестовывают принцев.

В Саудовской Аравии созданный вчера по декрету короля Салмана комитет по борьбе с коррупцией мгновенно приступил к работе: в ночь на воскресенье по обвинениям в коррупции задержаны 11 членов королевской семьи, четыре действующих министра и 34 бывших министра, пишет liga.net.

Самый важный из арестованных - арабский "Уоррен Баффет", 62-летний миллиардер, племянник короля Салмана принц аль-Валид бен Таляль. Его состояние весной 2016 года Forbes оценивал в 17 млрд долларов. Он владеет конгломератом Kingdom Holding Company, который инвестирует во многие американские компании в секторе высоких технологий и отельного бизнеса, является крупнейшим индивидуальным владельцем акций американской инвестиционной корпорации Citigroup, одним из крупнейших акционеров корпорации 21st Century Fox, вкладывал деньги также в Apple, Twitter.

Задержанный принц Аль-Валид бен Таляль на встрече с британским принцом Чарльзом

фото: ЕРА

Из крупных бизнесменов арестованы также: Салех Камель с сыновьями - он владеет конгломератом Dallah Al-Baraka, его состояние Forbes в 2016 году оценил в 2 млрд долларов; миллиардер и руководитель Middle East Broadcasting Company, в которую входит телеканал Al-Arabiya - Аль-Валид Аль-Ибрагим; брат террориста Усамы бин Ладена, крупнейший акционер Saudi Binladin Group Бакр бин Ладен.

Из действующих чиновников и военных чинов задержаны председатель Королевского суда Халед Ат-Тувайджири, заместитель министра обороны принц Фахд бин Абдалла бин Мухаммед, командующий ВМФ Саудовской Аравии вице-адмирал Абдалла Ас-Султан, глава Саудовской телекоммуникационной компании Сауд Ад-Давиш. Кроме того, задержаны члены королевской семьи, которые раньше возглавляли Национальную гвардию, Минэкономики, Минфин, Агентство инвестиций.

Возглавляет Антикоррупционный комитет, который приказал произвести аресты, 32-летний наследный принц Мохаммед бин Салман, занимающий пост министра обороны с 2015 года. Его восшествие на престол ожидается уже в следующем году. Наследным принцем он стал лишь в июне этого года по решению своего отца, короля Салмана, который прекратил традицию передачи саудовского престола от брата к брату среди сыновей основателя и первого короля Саудовской Аравии Ибн Сауда, правившего в 1932-1953 годах. Таким образом, престолонаследование приобрело более привычную форму передачи трона от отца к сыну, что не могло не вызвать недовольство среди некоторых из многочисленных потомков Ибн Сауда, ведь только сыновей у него было 45, а внуков - несколько сотен.

Задержанный миллиардер Салех Камель

фото: ЕРА

Мохаммед бин Салман уже отличился грандиозными реформаторскими планами. "Мы хотим вернуться к умеренному исламу", - заявил он недавно, намекая на смягчение ультраконсервативных порядков в королевстве. Хотя очень сомнительно, что речь пойдет о какой-то демократизации режима, сделаны небольшие уступки в отношении прав человека - например, женщинам разрешили водить автомобили и ходить на стадионы. Наследный принц, несмотря на трудности королевства, вызванные падением цен на нефть, предложил строительство за 500 млрд долларов футуристического города NEOM на берегу Красного моря, у границ Иордании и Египта. Это должен быть идеальный город бизнеса, где даже законы шариата не будут действовать.

Мохаммеда бин Салмана всюду на международной арене уже встречают как де-факто лидера Саудовской Аравии

фото: ЕРА

В саудовской внешней политике Мохамед бин Салман - настоящий ястреб. Выступает за продолжение конфронтации с Ираном и поддерживаемыми им группировками в регионе. Именно он был инициатором начала в марте 2015 года войны с проиранскими повстанцами-хуситами в Йемене, которые контролируют северную часть этой страны и регулярно обстреливают саудовскую территорию, в том числе вчера пытались нанести ракетный удар по аэропорту в Эр-Рияде. Также Мохаммед бин Салман был инициатором блокады Катара, которая началась в июне якобы из-за катарской поддержки террористических группировок, но на самом деле из-за вызова лидерству Саудовской Аравии в регионе и улучшения отношений эмирата с Ираном.

В комментарии LIGA.net украинские эксперты по Ближнему Востоку отмечают, что прошедшие аресты демонстрируют стремление Мохаммеда бин Салмана укрепить власть и нанести удар по влиятельным членам королевской семьи и чиновникам, выступающим против его внешней политики:

Александр Мишин, арабист, к. полит. н.:

Происходит консолидация власти вокруг принца Мохаммеда бин Салмана, перед тем как он станет королем. Так как Саудовская Аравия близка к деспотии, сильная оппозиция может быть только среди представителей правящего дома Саудов, и там идут аресты недовольных.

Так называемая антикоррупционная кампания показывает рост расхождений в отношениях с США, в том числе по катарскому вопросу. Даже несмотря на то, что Трамп совершил свой первый визит в Саудовскую Аравию этой весной, в конфликте с Катаром Вашингтон выступает посредником и хочет, чтобы стороны примирились. Трамп подчеркивал, что нужно взаимодействовать и строить коалицию против Ирана в регионе. Принцы, которые были ночью арестованы, они как раз выступали за смягчение конфронтации Саудовской Аравии с Катаром.

Кроме того, арестованный принц бен Таляль, арабский "Уоррен Баффет" имеет тесные отношения с американскими элитами, в том числе с Трампом и большие бизнес-интересы в США. В следующем году должно произойти IPO - первичное публичное размещение акций саудовской государственной нефтяной компании Aramco, и американцы очень хотят, чтобы это произошло на Нью-Йоркской бирже. Одним из лоббистов данной инициативы выступает бин Таляль.

Принц Мохаммед бин Салман хочет упрочить позицию Саудовской Аравии как лидера арабского мира. Уже сейчас вокруг себя саудовцы собрали блок арабских государств, включая Египет и Арабские Эмираты, которые очень тесно связаны с Эр-Риядом. При его власти можно ожидать только усиления конфронтации с Катаром, также Саудовская Аравия будет углублять с иранцами борьбу за контроль над Йеменом, она никогда оттуда не уйдет, потому что саудитам нужен контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.

Преобразования Мохаммеда бин Салмана могут вызвать недовольство не только среди членов королевской семьи, но и религиозных лидеров - улемов, которые имеет важную роль в политической жизни страны. Тем не менее, в переворот против него я не верю, наследный принц полностью контролирует силовиков, а вчера сделал шаг и в сторону контроля над экономикой страны.

Илия Куса, эксперт по Ближнему Востоку

Произошедшие в Саудовской Аравии аресты - результат борьбы между окружением наследного принца Мохаммеда бин Салмана и старой консервативной гвардией принцев, бизнесменов и чиновников, в которую входят арестованные. Принц Мохаммед пытается себя обезопасить от возможных переворотов, чтобы его не убрали и избавиться от тех, кто может ему помешать или заблокировать провести запланированные реформы. У него очень обширные планы: избавиться от нефтяной зависимости, перейти от ваххабизма к умеренному исламу. Престолонаследник видит, что ваххабизм мешает Саудовской Аравии, портит ее имидж на мировой арене и хочет в том числе изменить внешнюю политику, из-за которой страна терпит убытки. И тут тоже против него есть сильная оппозиция.

Многим из арестованных в Саудовской Аравии не нравится идея блокады Катара - идея Мохаммеда бин Салмана. Он ястреб, но хочет уменьшить влияние в Сирии, его сторонники смирились, что Башар Асад останется во главе Сирии, и думают, как уйти оттуда без особых потерь. Опять таки есть много несогласных с таким курсом в отношении Сирии.

Кроме того, состояние задержанных миллиардеров давно представляет интерес для властей. Слухи о том, что Мохаммед бин Салман хочет разделить состояние принца Таляля, ходят уже два года. Раздел собственности миллиардеров произойдет как логический результат их ареста. Это неизбежно. И будет также передел политического влияния в стране.

Эти аресты - также превентивный удар против возможной попытки переворота. Учитывая то, что Саудовская Аравия слишком консервативна, не готова к поколению 30-летних политиков, которые идут вместе с наследным принцем управлять страной, то попытки переворотов еще возможны. Если Мохаммед бин Салман действительно станет королем, это будет новая эра для страны в плане экономического развития и новый этап конфронтации с Ираном.