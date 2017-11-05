Что привезти: лучшие сувениры из 20 европейских стран 5.11.2017, 18:22

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Куда бы вы не поехали, вам наверняка захочется привезти что-нибудь на память.

Если на холодильнике не осталось места для нового магнитика, а футболки с названиями городов пошли на тряпки, пора искать новые идеи. Vokrugsveta.ua представляет 20 сувениров, которые стоит привезти из Европы.

Куда бы вы не поехали, вам наверняка захочется привезти какую-нибудь безделушку на память. Можно пойти по простому пути и купить очередной брелок, который вы никогда не повесите на ключи, или чашку, из которой вряд ли будете пить.

А можно немного почитать, чем славится страна и привезти что-то особенное. Шоколад из Швейцарии, кожаную сумку из Италии, янтарь из Польши или кофе из Турции. Это точно пригодится.

Германия: масс

Немцы известны на весь мир своей любовью к пиву. Часто оно там дешевле воды. Летом его пьют из тяжелых стеклянных кружек, которые называются масс (нем. Maß). Путешествуете по Мюнхену – прикупите пару кружек с узнаваемым синим логотипом пивоварни HB.

Италия: кожаные изделия

Эта страна – идеальное место для поиска качественных изделий из кожи. И в брендовых бутиках, и на обычных рынках огромный выбор обуви, сумок и аксессуаров. Самый популярный в Италии рынок Сан-Лоренцо во Флоренции. Здесь запросто можно провести полдня в поисках идеального «сувенира».

Хорватия: лицитарский пряник

В любом уголке страны можно купить «рыцарское сердце» – красочно оформленный медовый пряник. Его рецепт довольно простой: мука, вода, дрожжи и сахар. Но форма сердца и яркие цвета (чаще всего красный) делают его отличным сувениром из Хорватии. Такие пряники пекли еще во времена средневековья и часто использовали в качестве елочных украшений.

Нидерланды: делфтский фарфор

Сине-белая керамика, названная в честь города, где она производится, Делфт, – один из самых ярких сувениров из Голландии. История этих изделий начинается с 1600-х годов. Тогда в Делфте работало 33 завода, которые выпускали уникальные изделия. Сейчас осталась только одна фабрика, но расписанные тарелки, кувшины и предметы декора можно найти практически в любом городе страны.

Австрия: моцарткугель

Шоколадные конфеты с начинкой из марципана впервые были изготовлены в Зальцбурге в 1890 году. Их придумал местный кондитер Пауль Фюрст спустя 100 лет после смерти Вольфганга Амадея Моцарта, поэтому название напрашивалось само собой. Коробка конфет с портретом великого композитора – один из лучших сувениров из Австрии.

Румыния: деревянная ложка

Обычно деревянная ложка служит декоративным предметом, но ее вполне можно использовать и по прямому назначению. На тех, что продаются в Румынии вырезаны птицы, животные, сакральные символы и люди. Многие мотивы также имеют особое значение: например, петух символизирует надежду.

Испания: вееры

Где Испания, там фламенко. А где фламенко, там веер. Местные женщины с радостью пользуются этим аксессуаром и в повседневной жизни. Купите и себе такой – например, расписанный вручную. Даже если вы не будете использовать его по назначению (хотя очень зря), он может стать прекрасным элементом декора.

Турция: кофе

Турецкий кофе известен тем, что он крепче и слаще, чем среднестатистический. Kurukahveci Mehmet Efendi – один из самых старых брендов в стране. В Турции кофе традиционно подают в медной чашке, поэтому, если вы хотите сполна ощутить вкус, захватите также в качестве сувенира чашку и блюдце.

Польша: изделия из янтаря

Янтарь – известное золото Балтики. В польском городе Гданьск вы найдете множество бутиков, продающих уникальные ювелирные изделия, изготовленные из этого материала. Здесь также проводится международная ярмарка, на которую приезжает более 200 продавцов.

Швеция: далекарлийская лошадка

Ярко окрашенные статуэтки лошадей – неофициальный символ страны. Среди местных они пользуются популярностью как элемент декора, а среди туристов – как сувенир. Наиболее традиционным считается конь красного цвета.

Португалия: портвейн

Живописная долина реки Дору – центр виноградного дела на востоке Португалии. По международному маркетинговому праву, только напитки, произведенные в этой местности, имеют право носить название «портвейн». Сладкое крепленое вино обычно употребляют после еды. Попробуете разные виды портвейна и наверняка найдете бутылку, которую захотите увезти с собой домой.

Греция: злой глаз

Местные верят, что злой глаз (мате), ярко-голубой символ, – отличный оберег от различных несчастий. Его, как правило, изображают на декоративных и ювелирных украшениях. В Греции этот знак имеет многовековую историю.

Франция: камамбер

Багет вряд ли выдержит поездку домой в вашем багаже, а вот камамбер – вполне. Это сыр из сливочного коровьего молока, который традиционно варят в Нормандии (северный регион страны). Отличное дополнение любой трапезы и сувенир из Франции.

Украина: «лижник»

Лижник – это шерстяное одеяло ручной работы, которое делают в первую очередь в Яворове, селе на западной границе Украины с Польшей. Для их изготовления используется шерсть овец, выращенных в Карпатах, а сами одеяла производят древним способом – на домашних деревянных станках. Они очень мягкие и теплые.

Чехия: хрусталь

Богемский хрусталь делают в Силезии и Богемии, откуда и название. Оба региона сейчас является частью Чешской Республики. Изделия часто вытеснены и вырезаны вручную. Они имеют высокое качество и более долговечны, чем обычное стекло.

Швейцария: шоколад

Каждый швейцарец в среднем съедает 10,5 кг шоколада в год – это впечатляющее число с учетом размера страны. Здесь огромное количество производителей этого лакомства, которые часто делают его по уникальной технологии. Самыми популярными, вероятно, являются конфеты бренда Lindt.

Норвегия: вязаный свитер

Суровый климат заставил норвежцев научится делать высококачественные шерстяные свитера. Dale of Norway – один из наиболее популярных брендов страны – производит такую одежду с конца 1800-х годов. Они также одевают национальную лыжную команду с 1950-х годов. Эти свитера не только красивые, но и невероятно теплые.

Венгрия: вышитые скатерти

Существует несколько различных стилей вышивки, которые популярны в Венгрии. Но цветы, пожалуй, самый распространенный мотив. Ими украшают скатерти и салфетки, которые продаются в магазинах по всей стране.

Великобритания: чай Эрл Грей

К швейцарскому шоколаду прикупите настоящего английского чая. Несмотря на то, что Англия сама не выращивает чай, это не помешало ей стать мировым лидером в производстве элитных видов этого напитка. На выбор – бергамотовый классический, цитрусовый, васильковый и другие виды Эрл Грей.

Ирландия: виски-камни

Вместо того, чтобы покупать бутылку виски, как все, привезите из Ирландии виски-камни. Их задача – сохранять нужную температуру напитка, не разбавляя его, как это делает лед. Незаменимая вещь в хозяйстве!