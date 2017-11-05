Активист с белорусским корнями стал «поперек горла» российской власти 5 5.11.2017, 18:27

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Житель Калуги Иван Любшин вдохновляется белорусскими темами и символикой.

В российской Калуге 9 ноября продолжится суд над Иваном Любшиным. Основная составляющая обвинения – «разжигание ненависти к коммунистам», сообщили Charter97.org читатели.

В социальной сети «Вконтакте» Иван Любшин создал сообщество с ироническим названием «Правая секта радикальных либералов». Ранее эта группа была открытой, теперь - закрыта. Там Иван разместил видеоролик, где рассказывается о преступлениях советских солдат во время Второй мировой войны, а также осуждаются действия российских войск на Востоке Украины сейчас. Вторым роликом, за который сейчас преследуют Любшина, был видеоклип польской музыкальной группы, где следственное ухо зацепилось за строки против коммунистов.

Конечно, не обошлось и без выдвинутого обвинения в «распространении порнографии». Но это обычный ход по очернению - можно упомянуть совсем недавний аналогичный пример, когда белорусского блогера Пальчиса судили также за «порнографию», хотя по правде - за пропаганду патриотических взглядов в интернете.

Дело Ивана Любшина рассматривают с января. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Но самое интересное здесь то, что калужанин вдохновляется нашими, белорусскими делами. Например, в качестве эмблемы для своего интернет-сообщества он взял символику «Молодого фронта». А когда недавно в сентябре прошла волна с Вейшнорией, Любшин заказал себе по интернету «ID-карту» этого несуществующего, но символического государства.

Поэтому неудивительно, что на фотографиях, помещенных на своей странице, Иван Любшин фигурирует в майке с изображением герба «Погоня» и в шапке с «Погоней». Можно даже найти сделанный им самим коллаж, где он, с нашивкой и с той же «Погоней», - на фоне Кремля, который разрушается.

Такие интересы неслучайны, так как Иван Любшин - наполовину белорус, его предки из-под Барановичей и носили, как он сам говорит, фамилию Кожух. А на вторую половину его предки – из Калужской области, где теперь он и живет.

Калуга - областной центр, на полпути от Брянска до Москвы. Находится на слиянии крупных рек Оки и Угры. Исторически здесь, на Калужско-московском пограничье, жило летописное балтское племени голядь, которое повлияло на этногенез жителей этого края к западу от Москвы.

Интересно, что случай с Иваном Любшиным - не первый, когда на территориях, лежащих между нашей страной и Москвой, возникают инициативы, ориентированные на Беларусь.

Например, в начале 2017 года начали собирать подписи за то, чтобы российские власти официально признали белорусами этнографическую группу тудовлян (Оленинский район Тверской области). Подписи собирал активист Александр Техановский, который, после того как инициатива обрела резонанс в Беларуси, подвергся давлению со стороны властей РФ и был вынужден приостановил деятельность.

Но и «тудовлянская» инициатива не была первой. Еще с 2011-го года в Твери ведет деятельность организация «Твержа»: активисты называют себя балто-кривичами, ориентируются на Беларусь и балтийские страны, издали два номера журнала «Веле», готовят уже второй музыкальный альбом своей группы «Крэйвискай».