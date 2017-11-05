Военное командование США: Только наземная операция лишит КНДР ядерного оружия 6 5.11.2017, 18:55

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Единственный способ полностью уничтожить все ядерное оружие Северной Кореи – наземное вторжение.

Данное заявление было сделано контр-адмиралом Майклом Дюмонтом, представителем Объединенного комитета начальников штабов США - в ответ на письмо конгрессменов-демократов Тэда Лью из Калифорнии и Рубена Гальего из Аризоны, которые интересовались примерной оценкой возможных потерь в случае вооруженного конфликта с Пхеньяном.

Об этом пишет в воскресенье, 5 ноября, newsru.co.il cо ссылкой на новостное агентство Reuters.

Контр-адмирал подчеркнул, что в случае военного конфликта ракетным и артиллерийским обстрелам подвергнутся густонаселенные районы Южной Кореи, а Сеул, где проживают 25 млн человек, расположен в 50 км от демилитаризованной зоны.

В совместном заявлении, опубликованном в минувшую субботу, шестнадцать конгрессменов, имеющих военный опыт, предупредили командование: наземная операция против КНДР может привести к миллионам погибшим уже в первые дни боев.

Законодатели утверждают, что у Трампа нет четкой программы по предотвращению военного конфликта на Корейском полуострове, и призвали президента воздержаться от провокационных заявлений и не растрачивать ресурсы на "еще одну бесполезную войну".

Напомним, что в ходе начавшегося в воскресенье визита в Японию Дональд Трамп ужесточил милитаристскую риторику, заявив, что Соединенные Штаты и их союзники готовы защищать свободу и рекомендовал "всем диктаторам" не ошибиться в оценке решимости его страны.