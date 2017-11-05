В Москве «заминировали» более 30 объектов 5.11.2017, 19:22

1,117

Среди «заминированных» объектов оказались крупные торговые центры, магазины и жилые дома.

В Москве полиция проводит эвакуацию людей из более тридцати объектов после того, как поступила информация об их минировании. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник в экстренных службах.

По данным источника, среди "заминированных" объектов оказались крупные торговые центры, магазины и жилые дома. После сообщений об угрозах взрыва была начата эвакуация их посетителей и жильцов.

"Количество "заминированных" объектов резко возросло. В настоящее время проводится проверка более 20 различных объектов с массовым пребыванием людей. Среди них крупные торговые центры и магазины, кинотеатры, жилые дома, кафе, рестораны, гостиницы", - говорится в сообщении.

Для проверки зданий были отправлены взрывотехники и кинологи.

Напомним, 5 ноября в Москве и крупных российских городах проходят несанкционированные акции протеста. В Москве основные задержания происходят на Манежной площади, где ранее было несколько масштабных протестных акций.

Ранее лидер признанного экстремистским и запрещенного в России движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев не раз говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. В группах сторонников Мальцева в социальных сетях распространялась информация об акциях, запланированных на 12:00 сегодняшнего дня.

Сообщается, что полиция задержала в российских городах более трехсот участников акции протеста.