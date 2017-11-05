Затишье на валютном рынке: Прогноз курсов на неделю 5.11.2017, 19:32

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Как будут вести себя основные валюты к белорусскому рублю в ближайшие дни.

Мнением о том, как будут вести себя основные валюты к белорусскому рублю в ближайшие дни, поделилась c myfin.by финансовый консультант компании TeleTrade Жанна Кулакова.

– На этой неделе прошло заседание ФРС. Но инвесторы от него ничего особенного не ожидали, и никакой динамики на валютный рынок это заседание не привнесло, позиции доллара практически не изменились.

Интересно другое. Еще неделей ранее прошло заседание Европейского центробанка, где его глава заявил, что ЕЦБ до осени следующего года будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, продолжит количественное смягчение экономики и ставку не повысит.

Но евро на это отреагировал довольно слабо и просел незначительно. Это удивляет, так как довольно долгий рост европейской валюты был во многом обусловлен именно ожиданиями ужесточения политики ЕЦБ.

Вполне вероятно, что евро останется сильным, даже несмотря на то, что ужесточение откладывается.

Из событий, которые могут существенно повлиять на пару евро-доллар – заседание ФРС в декабре. Они должны повысить ставку, но важно даже не это событие, а прогнозы на следующий год, которые могут прозвучать.

А на следующей неделе никаких важных событий для рынка не предвидится.

Российский рубль почти не меняется к корзине центробанка уже которую неделю. При этом российская валюта абсолютно игнорирует то, что происходит на рынке нефти – а она подорожала выше 60 долларов за баррель. И вполне возможно, что он будет таким же стабильным и на следующей неделе.

Поэтому я не ожидаю серьезных изменений курсов валют и в Беларуси.