Алесь Чехольский: Путинской России осталось от силы два-три года
- 5.11.2017, 19:35
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После этого люстрация ждет и марионеточный режим в Дроздах.
Сегодня в Минске прошло шествие на «Дзяды» и состоялся митинг в урочище Куропаты. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции.
Активист КХП-БНФ Алесь Чехольский, выступая на митинге, заявил: «Мы должны хорошо понимать, где наш враг. Это – Российская империя. И до сих пор ничего с этим не изменилось. Те репрессии, которые проводит режим Лукашенко, показывают, что это – режим внутренне оккупации Беларуси.
Мы должны хорошо понимать: у нас не белорусская власть, а внутренняя оккупация – через ставленника Кремля.
Но я могу вам сказать: сейчас они могут куражиться. Но приближается время, когда за каждое преступление они будут нести ответственность и будет проведена люстрация. Два-три года от силы осталось путинской России, которая подпитывает режим в Беларуси. Проедят и проворуют они свои миллиарды, развалится эта империя. И мы должны своими силами этому способствовать».