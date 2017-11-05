Алесь Чехольский: Путинской России осталось от силы два-три года 5.11.2017, 19:35

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Алесь Чехольский

Фото: euroradio.fm

После этого люстрация ждет и марионеточный режим в Дроздах.

Сегодня в Минске прошло шествие на «Дзяды» и состоялся митинг в урочище Куропаты. Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции.

Активист КХП-БНФ Алесь Чехольский, выступая на митинге, заявил: «Мы должны хорошо понимать, где наш враг. Это – Российская империя. И до сих пор ничего с этим не изменилось. Те репрессии, которые проводит режим Лукашенко, показывают, что это – режим внутренне оккупации Беларуси.

Мы должны хорошо понимать: у нас не белорусская власть, а внутренняя оккупация – через ставленника Кремля.

Но я могу вам сказать: сейчас они могут куражиться. Но приближается время, когда за каждое преступление они будут нести ответственность и будет проведена люстрация. Два-три года от силы осталось путинской России, которая подпитывает режим в Беларуси. Проедят и проворуют они свои миллиарды, развалится эта империя. И мы должны своими силами этому способствовать».