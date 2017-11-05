Андрей Пионтковский: Перед выборами россиянам могут сказать, что Путин устал 6 5.11.2017, 20:06

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Андрей Пионтковский

Окружение Путина сомневается по поводу поддержки его выдвижения на новый срок.

Окружение президента РФ Владимира Путина сомневается по поводу поддержки его выдвижения на новый срок, поскольку на них "затягивается петля" американских санкций. Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире радиостанции New Rush Word, передает gordonua.com.

"Вопрос стоит очень остро. Федеральное бюро экономических расследований оценило частные российские средства в США в примерно $1 трлн. Удержать одновременно триллион и власть и Крым – все это уже невозможно", – отметил политолог.

По его мнению, российские власти сейчас решают, что им оставить.

"Вариант, что нам скажут, что Владимир Владимирович устал и не пойдет на выборы, не исключен", – подчеркнул он.

Публицист добавил, что многие представители российской элиты пытаются решить вопрос санкций США в частном порядке.

"Я нахожусь в Вашингтоне, и я вам могу засвидетельствовать, что он полон вот этими самыми олигархами, их представителями, их юристами. Они отчаянно ищут ходы, с кем бы можно было договориться, чтобы их в эти списки не включали. Все это воспринимается опорой путинской власти достаточно серьезно. Поэтому предсказать детали в этой волатильной ситуации невозможно", – заявил Пионтковский.

При этом он отметил, что подавляющее большинство российских элит понимает, что навязанная Путиным конфронтация с Западом "приводит их к личной катастрофе и катастрофе государства".

"Надо договариваться с Западом. Это их общее настроение. А дальше они начинают думать, возможно ли это при живом Путине или нет. Я подразумеваю не физическое его существование, а политическое", – подытожил политолог.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым, а в апреле начала вооруженный конфликт на Донбассе. В отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

2 августа президент США Дональд Трамп одобрил введение новых санкций против России. Перед этим законопроект поддержали две палаты Конгресса: 25 июля – Палата представителей (за проголосовали 419 конгрессменов, против – трое, воздержались – 12), 27 июля – Сенат (за были 98 сенаторов, против – двое).

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.