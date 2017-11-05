В Ингушетии атаковали блок-пост силовиков 5 5.11.2017, 20:29

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Трое сотрудников российского МВД госпитализированы, еще один скончался.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах республики.

По его данным, всего в больницы республики поступили четыре человека. В республиканской больнице находятся трое, один из них умер. «Один человек находится в Сунженской больнице. Все — сотрудники ДПС», — уточнил источник.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах республики, нападение совершили четыре человека.

«Один из них зашел и совершил самоподрыв, трое предприняли попытку скрыться», — подчеркнул источник.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ (НАК), сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Назрановском районе Ингушетии на посту ДПС одного повстанца, еще одного блокировали.

При этом в силовых в силовых структурах региона сообщают, что огонь из заблокированного в Назрановском районе Ингушетии дома ведут от двух до трех сообщников смертника.

Собеседник агентства отметил, что в Назрановском районе введены оперативные планы «Сирена» и «Эдельвейс» по нейтрализации повстанцев.

Ранее сообщалось, что, по данным источника в правоохранительных органах республики, четверо мужчин совершили нападение на блок-пост в районе селения Яндаре Назрановского района Ингушетии.