Лайфхаки для белорусов: как сэкономить на всем 4 5.11.2017, 20:37

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Белорусы и экономия — уже практически слова-синонимы.

Мы пытаемся сэкономить на всем, и это не потому, что мы жадные, а потому, что финансы, как говорится, поют романсы. Люди работают за зарплату меньше минимальной и закладывают ценные вещи в ломбард, чтобы дожить до очередного пополнения финансов.

О том, как сэкономить на всем, читайте в материале vkurier.by.

На еде

По некоторым данным, белорусы тратят почти половину своих доходов на еду. Конечно, кардинально сэкономить здесь не получится: цены на продукты только растут, а зарплаты у некоторых жителей нашей страны даже падают. Но тем не менее можно попытаться это сделать, сохраняя чеки из магазина. Подсчитав затраты на продукты хотя бы за месяц, вы сможете сориентироваться, сколько тратите конкретно вы и что из покупок лишнее. Может, вместо конфет с чаем можно есть батон с вареньем (например, малиновым), а присмотреться к тому же вегетарианскому меню будет полезно не только для здоровья, но и для кошелька. Именно подсчет расходов может заставить присмотреться к тому, где стоит сэкономить. Возможно, помидоры на рынке дешевле чем в магазине, а колбаса в торговой точке за углом на два рубля дешевле, чем в большом гипермаркете в получасе езды. Часто нам кажется, что эти деньги — небольшая экономия, но если экономить пару рублей при каждом походе в магазин, за месяц сумма будет уже посолидней. Копеечка рубль бережет, а экономия — зарплату.

На путешествиях

Путешествия расширяют кругозор, и отказываться от них совсем не хочется, какой бы ни была ситуация с финансами. К счастью, в этой сфере для экономии есть куча вариантов. Во-первых, путешествия по Беларуси. Зачем ехать за границу, когда огромное количество интересных мест в своей стране вы еще не видели? В каждом городе есть свои достопримечательности, которые охотно приезжают посмотреть иностранные туристы. Если все же хочется рассмотреть вариант поездки за границу, то расходов будет гораздо меньше, если не пользоваться услугами туристических компаний. Можно жить в хостеле, а не в гостинице, добираться на автобусе, а не на самолете и вместо организованных экскурсий перемещаться по городу с помощью мобильного навигатора. Вместо распланированного отдыха вы получаете настоящее приключение, организованное вами же — практически два в одном и с большой экономией.

И еще один вариант путешествовать практически бесплатно (правда, подходит он для молодых людей прежде всего без семьи и детей) — международные программы и стажировки, которые финансируются различными фондами. Их запросто можно найти в интернете и, если вы подходите по критериям (а у каждой программы есть свой список требований), просто заполняете анкету, собираете необходимые документы и ждете. Они бывают разные по срокам — от нескольких дней до нескольких лет. Чаще всего программой оплачивается виза и проживание, иногда — питание и проезд. Если это студенческий обмен, то предоставляется еще и стипендия (около 1000 евро ежемесячно получали белорусские студенты в Швеции в течении всего года обучения по обмену). Если вы молодой, смелый и хотите не только увидеть новые места, но и принимать участие в какой-то деятельности в другой стране, то этот вариант для вас идеален.

На развлечениях

Не обязательно ходить по клубам и ресторанам, чтобы проводить время весело. Вспомните: самые приятные воспоминания как раз чаще всего из детства, когда с друзьями тусовались в шалаше. Не так важно, где мы проводим время, как с кем: в хорошей компании вечер на чердаке покажется гораздо более веселым, чем модная тусовка в клубе. Вместо похода в кино можно купить (или самостоятельно приготовить) пиццу и это самое кино посмотреть через интернет. А вместо ужина в ресторане — открыть кулинарную книгу (в том же интернете: мы же экономим) и поэкспериментировать с интересным рецептом. Возможно, вы откроете в себе повара и смените скучную работу в офисе на гастрономические эксперименты на кухне самого дорогого ресторана в городе или на сэкономленные на кафешках деньги через год купите домашний кинотеатр. Вытащить забытые ролики из кладовки и снять с бабушкиного чердака старые лыжи или санки — и зимой и летом можно найти кучу развлечений, которые приведут к куче приключений.

На детях

Траты при рождении ребенка на коляски, кроватки и памперсы, траты на сборы в детский сад и школу, расходы на курсы и репетиторов при подготовке в университет и деньги на платное обучение в вузе, если не хватило баллов на ЦТ. И на протяжении всего этого времени траты на одежду и обувь, из которой ребенок постоянно вырастает, дорогие и не очень игрушки и спортивный инвентарь вроде роликов и велосипедов и расходы на современные гаджеты — от смартфонов и планшетов до ноутбуков и компьютеров (которые, кстати, еще и периодически ломаются и требуют замены). Если не пытаться отдать кому-то своего ребенка с помощью группы ВКонтакте, этих расходов не избежать. Но и на них можно попытаться сэкономить. Проще всего сократить расходы на одежду и обувь, и многие родители именно так и поступают: детские вещички не намного дешевле взрослых, да еще и требуют постоянной замены потому, что ребенок растет. Одежду и обувь покупают, продают и даже отдают даром на барахолках, в секонд-хэндах, тематических группах в социальных сетях и на сайтах в интернете. Это позволяет сэкономить немало денег.

Еще один вариант тратить на ребенка меньше денег: перед праздниками (в основном это День рождения) предупреждать гостей о том, какие подарки нужны. Эта практика очень медленно приходит к нам из западных стран и содержит в себе немало плюсов: ребенок получает в подарок ту вещь, которая ему действительно нужна (и соответственно, родителям уже не придется тратить на нее деньги), а гость не ломает голову над тем, что подарить, убивая кучу времени на походы по магазинам в поисках подарка.

На жилье

Труднее всего в нашей стране сэкономить на жилье. Финансовых возможностей молодых людей чаще всего не хватает на собственные квадратные метры, и в этом случае есть два варианта: остаться в родительском доме до счастливого момента получения ключей от своей квартиры либо снимать жилье. Так вот, сэкономить поможет только первый вариант.

Кроме того, если вы заканчиваете университет и впереди распределение (а у вас еще к тому же есть жилищная проблема), можете смело выбирать населенный пункт, отдаленный от места вашей прописки (а прописаны вы скорее всего у родителей). В этом случае работодатель должен каким-то образом помощь с жильем. Правда, если он предоставит комнату в общежитии с дырками в стенах и без мебели, не удивляйтесь, ведь чисто формально правило соблюдено и жилье предоставлено.

На одежде и обуви

Можно одеваться ультрамодно и суперсовременно даже если вся одежда куплена в секонд-хэнде. Более того, там можно найти гораздо более качественные вещи, чем на рынках. Можно одеться и обуться дешево не только в «секонде», но и в «стоке» (продукция легкой промышленности из старых коллекций). У нас такое не очень практикуется, но в брендовых магазинах на одежду из прошлой коллекции делаются огромные скидки. Зато в Витебске можно найти магазины стоковой одежды и обуви, в которых можно купить качественную, брендовую и очень дешевую вещь. «Шанель», конечно, до нас до доезжает, но вот купить туфли от Натальи Водяновой в Витебске не проблема.

Кроме того, многие заказывают одежду через интернет. Но сейчас, из-за введения таможенного ограничения на ввоз посылок до 22 евро в месяц, этот вариант пополнения гардероба становится гораздо менее массовым.

На обучении

Мы учимся в течении всей жизни, и современные технологии (в основном речь идет об интернете) позволяют делать это бесплатно. Огромное количество онлайн-лекций, видеоуроков и обучающих книг по самым разным отраслям знаний позволяют нам расширять свой кругозор без затрат для кошелька. Даже к ЦТ можно подготовиться самостоятельно, имея запас терпения, усидчивость и необходимую литературу. Понятно, что организованное обучение на каких-либо курсах либо с преподавателем имеют огромный плюс: вы знаете, что заплатили деньги, и поэтому будете регулярно ходить на занятия в назначенное время. В случае самостоятельного изучения любой дисциплины заставлять себя заниматься придется самостоятельно. И многих пугает именно этот аспект. Что же, в этом случае задумайтесь, что всего лишь при некоторых усилиях по организации своего рабочего времени вы можете сэкономить немало денег на обучении — и, возможно, появится недостающая мотивация. Выучить английский и немецкий, научиться делать массаж и понять основы программирования можно самостоятельно и…бесплатно.

На подарках

Лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Так почему бы нет? Умеете вышивать? Прекрасно? Делаете поделки из дерева? Изумительно! Печете вкусные торты? Чудесно! Можно тратить огромные деньги на дорогие подарки (а сезон праздников, как правило, влечет за собой капитальные расходы), а можно вспомнить давно забытое хобби, порадовать близкого человека интересным и оригинальным презентом и при этом еще сэкономить.

Еще один вариант тратить меньше денег на подарки — дарите подаренные вам вещи, которые не пригодились. Ведь сезон праздников — это время, когда не только вы, но и вам что-то дарят. А в этом случае наверняка вам надарили кучу ненужных вещей, которые можно перенаправить в нужные руки. Только не удивляйтесь потом, что сервиз, подаренный на День рождения тети вы получите на Новый год от двоюродного племянника.

На красоте (для женщин)

Красота — страшная сила, но тратить на нее страшные деньги совсем не обязательно. Есть уйма вариантов домашнего и дешевого ухода за собой. Огуречная маска даст эффект не хуже, чем альгинантная, но обойдется в разы дешевле. Маникюр будет смотреться не хуже салонного, если вы сделаете его самостоятельно, предварительно почитав советы профессионалов. Вариант исполнения красивой прически можно найти и в интернете. Вместо посещения солярия почему бы не отдать предпочтение аристократичной бледности? А ежемесячную покупку абонемента в фитнес-клуб можно заменить на бег по утрам или видеоуроки от фитнес-гуру ютуба. Как результат — вы сами сможете давать советы по уходу за собой, тренировкам и правильному питанию или (кто знает!) станете всемирно известным бьюти-блогером!