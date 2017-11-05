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Белорусский ПЕН-центр возглавила Татьяна Недбай

  • 5.11.2017, 20:40
Татьяна Недбай

Недбай сменила на посту председателя поэта и переводчика Андрея Хадановича.

Белорусский ПЕН-центр возглавила поэтесса Татьяна Недбай. Ее избрали на должность председателя во время Общего собрания этой организации, состоявшегося в Минске 5 ноября. Недбай сменила на посту председателя поэта и переводчика Андрея Хадановича, передает euroradio.fm.

Первым заместителем руководителя организации остался писатель Павел Антипов. Вторым и третьим заместителями председателя избраны поэт и певец Влад Ленкевич и писательница и переводчица Елена Козлова.

ПЕН-центр объединяет около 100 авторов. Он входит во всемирную сеть «Международный ПЕН-клуб». Среди прочего, национальные ПЕН-центры имеют право выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию.


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