В 2017 году в России произошел «демографический обвал» 1 5.11.2017, 20:51

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В РФ с 2016 года началось сокращение численности населения, которое резко ускорилось в нынешнем году.

За год в России произошел "настоящий демографический обвал", пишет "Росбалт" со ссылкой на опрошенных экспертов политклуба издания.

Отмечается, что с 2013-го по 2015 годы численность населения РФ немного росла. В 2016 году, согласно данным Росстата, число жителей России уменьшилось примерно на 2 тыс. человек, а в 2017 году убыль населения в РФ может превысить отметку в 100 тыс. человек.

При этом уменьшение числа россиян происходит в первую очередь из-за сокращения рождаемости.

За девять месяцев 2017 года в РФ родилось на 163,6 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период 2016-го, что говорит о демографическом обвале в стране. При этом смертность в России, согласно официальной статистике, упала. За девять месяцев 2017 года в стране умерло на 39 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2016-го.

Эксперты отметили, что демографические показатели являются точным индикатором состояния общества, а падение рождаемости вызвано резким ухудшением экономического положения россиян на фоне обвала мировых цен на нефть.

Заведующий Лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Высшей школы экономики Андрей Коротаев отметил, что экономический кризис в России "проходит на фоне отсутствия каких бы то ни было мер поддержки рождаемости".

А смертность в РФ, по его мнению, уменьшилась благодаря подключению всех магазинов, торгующих алкоголем, к Единой автоматизированной информационной системе, что было сделано после массовых отравлений россиян "боярышником".

Коротаев отметил, что сокращение смертности на 39 тыс. человек – это "непосредственная заслуга главного санитарного врача России Анны Поповой", которая в декабре 2016-го издала приказ о запрете торговли спиртовыми настойками и антисептиками, не предназначенными для приема внутрь.

При этом эксперт также высказал опасение, что сокращение смертности может превратиться в ее рост, поскольку по смертности мужчин работоспособного возраста Россия опередила не только европейские страны, но даже Сирию, в которой несколько лет идет кровопролитная гражданская война.

Директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко считает, что правительство РФ должно предпринять меры по поддержке работающих родителей и назвал одной из причин демографического кризиса бедность.

"Количество бедных колеблется в пределах 20 млн человек. Примерно 66% бедных сосредоточены в сельской местности и населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек", – подчеркнул он.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов подчеркнул, что власть относится к народу, как к предмету извлечения ренты, что не способствует "сбережению народа".

В октябре 2017 года доктор медицинских наук, профессор кафедры российской Академии труда и социальных отношений Игорь Гундаров заявил, что после аннексии Крыма Россией скорость вымирания населения на полуострове увеличилась в 2,2 раза.

Он добавил, что уменьшилась потребность крымчан в интеллектуальном общении и культурном развитии, в результате чего посещаемость музеев упала на 25%, театров – на 33%. Число разводов увеличилось на 200%.