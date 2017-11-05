«Немецкая волна»: Куропаты - это место, которое объединяет белорусов 5.11.2017, 21:00

Фото: tut.by

Белорусы почтили память жертв сталинского террора.

Около 500 человек в воскресенье, 5 ноября, вышли на улицы Минска на традиционную акцию "Дзяды". Участники шествия около трех часов двигались к урочищу Куропаты, где в годы сталинских репрессий были уничтожены тысячи людей, пишет “Немецкая Волна".

Организатором акции, санкционированной минскими городскими властями, традиционно выступила оппозиционная Консервативно-христианская партия - БНФ (Белорусский народный фронт). На месте сбора возле часового завода "Луч" участники мероприятия развернули десятки исторических бело-красно-белых флагов, партийных знамен, а также растяжек на тему акции.

Память и патриотизм

В полдень демонстранты начали движение. Во время шествия они исполняли патриотические песни на стихи классиков белорусской литературы, скандировали "Жыве Беларусь! " и "Слава Украине! ", а также "Поэтам – глория! ", "Ученым – глория! ", "Селянам – глория! ", "Трудящимся – глория! " и другие лозунги. Как пояснил один из участников акции, таким образом демонстранты давали понять, что во время сталинских репрессий под карающий молот НКВД попали люди самых разных профессий, вероисповеданий, сословий и национальностей: "Сталинская пуля не делила людей, она их убивала ни за что ни про что". Кроме того, активисты несли новые деревянные кресты, которые позже установили в Куропатах на могилах расстрелянных.

Одиночный эксцесс

Во время шествия не обошлось без эксцесса . Неизвестный с тростью приблизился к колонне и начал громко оскорблять участников акции, причем употребляя нецензурную лексику. Мужчина называл демонстрантов фашистами, убийцами и одаривал их прочими нелицеприятными непечатными эпитетами.

За происходящим наблюдали десятки сотрудников правоохранительных органов в штатском, которые вели видеосъемку акции, но пресечь скандальное поведение гражданина не спешили. И лишь когда разъяренный, по собственному признанию, сторонник президента посоветовал оппонентам покинуть Беларусь и начал нападать на них с палкой, блюстители законности были вынуждены пресечь противоправное поведение этого человека, который продолжал ругаться матом и посылать проклятия.

Светлая память невинно убиенным

Демонстранты мирно дошли до урочища Куропаты. Организаторы акции поблагодарили присутствующих за участие в акции и за то, что они не испугались людей с камерами и возможного давления со стороны властей. На митинге было зачитано обращение живущего в эмиграции лидера КХП-БНФ, первооткрывателя куропатской трагедии Зенона Позняка. По его словам, Куропаты - это место, которое объединяет нацию. "Каждый понимает, что там под соснами лежит расстрелянный народ - только за то, что был народом. И если не станет памяти, то все может вернуться и все может повториться", - предостерег политик и ученый.

В конце митинга его участники исполнили белорусский духовный гимн "Магутны Божа" ("Господь всемогущий"), служители разных религиозных конфессий освятили новые памятные кресты. Люди возложили к ним цветы и поставили зажженные лампады и свечи.