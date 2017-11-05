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Фотофакт: В Ивацевичах изобрели новаторский способ штукатурки

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  • 5.11.2017, 21:28
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Фото: 1reg.by

«Ремонт» в подъезде удивил жителей дома в Ивацевичах.

Новаторский способ штукатурки изобрели в Ивацевичах. Вместо штукатурки на стену приколотили фанеру. Об этом сообщили "Першаму Рэгіёну" жители дома № 15 по улице 60 лет Октября в Ивацевичах.

Как рассказали жители дома, такой ремонт у них в подъезде сделали уже несколько месяцев назад:

Фото: 1reg.by

«Вот такой ремонт сделали в подъезде, а мы каждый месяц платим за кап. ремонт. Штукатурка отвалилась — так вмонтировали фанеру. И все. Ремонт закончен».


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