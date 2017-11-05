Сторонникам независимости Каталонии прочат победу на выборах в парламент 1 5.11.2017, 21:43

Выборы в парламент состоятся 21 декабря.

Партии, выступающие за независимость Каталонии, победят на внеочередных выборах 21 декабря, однако, вероятнее всего, не получат абсолютного большинства в парламенте этого автономного сообщества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые в воскресенье, 5 ноября, приводит издающаяся в Барселоне газета La Vanguardia с опорой на данные социологической службы GAD3, передает DW.

По результатам исследования, Европейская демократическая партия Каталонии (ЕДПК), "Левые республиканцы Каталонии" и крайне левое объединение "Кандидаты за народное единство" могут получить до 66 мест в 135-местном парламенте.

Между тем в ЕДПК в воскресенье подтвердили, что готовы к тому, чтобы сторонники независимости шли на предстоящие выборы единым фронтом, а задержанный в Бельгии Карлес Пучдемон возглавил общий партийный список, в котором наряду с ним будут также представлены "все политические заключенные" автономного сообщества.

Опрос GAD3 проводился в период между 30 октября и 3 ноября, в нем приняли участие 1,233 человека.