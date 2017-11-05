Лукашенко подарил наследному принцу Абу-Даби саблю

Лукашенко подарил наследному принцу Абу-Даби саблю9
- 5.11.2017, 21:54
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Диктатор провел встречу с шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.
Александр Лукашенко 5 ноября провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, сообщает пресс-служба белорусского правителя.
Лукашенко особо подчеркнул, что встречи с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном всегда проходят в дружеском ключе, поблагодарил за теплый прием в ОАЭ.
Правитель Беларуси преподнес в дар наследному принцу Абу-Даби декоративное панно «Золотой орел», выполненное с использованием дерева и технологии чеканки. Еще один подарок — восточная сабля.
Напомним, диктатор отправился отдыхать на Аравийский полуостров 25 октября.