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Лукашенко подарил наследному принцу Абу-Даби саблю

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  • 5.11.2017, 21:54
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Диктатор провел встречу с шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Александр Лукашенко 5 ноября провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, сообщает пресс-служба белорусского правителя.

Лукашенко особо подчеркнул, что встречи с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном всегда проходят в дружеском ключе, поблагодарил за теплый прием в ОАЭ.

Правитель Беларуси преподнес в дар наследному принцу Абу-Даби декоративное панно «Золотой орел», выполненное с использованием дерева и технологии чеканки. Еще один подарок — восточная сабля.

Напомним, диктатор отправился отдыхать на Аравийский полуостров 25 октября.


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