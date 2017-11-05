Виталий Гурков поддержал патриота Александра Венгерского
- 5.11.2017, 22:57
Именитый боец посоветовал БАТЭ не позориться с иском к выбежавшему с бело-красно-белым флагом болельщику.
Белорусский боксер Виталий Гурков после завоевания титула чемпиона мира прокомментировал свою победу.
«Если бы футбольный клуб БАТЭ играл хотя бы вполовину того, как я боксирую, то давно бы разрывал Лигу чемпионов и не позорился, подавая в суд на своих болельщиков.
Поступок болельщика не одобряю и не поддерживаю.
Патриот gym сила!!», - написал Виталий Гурков в своем Инстаграме.