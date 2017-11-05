Виталий Гурков поддержал патриота Александра Венгерского 5.11.2017, 22:57

Виталий Гурков

Фото: charter97.org

Именитый боец посоветовал БАТЭ не позориться с иском к выбежавшему с бело-красно-белым флагом болельщику.

Белорусский боксер Виталий Гурков после завоевания титула чемпиона мира прокомментировал свою победу.

«Если бы футбольный клуб БАТЭ играл хотя бы вполовину того, как я боксирую, то давно бы разрывал Лигу чемпионов и не позорился, подавая в суд на своих болельщиков.

Поступок болельщика не одобряю и не поддерживаю.

Патриот gym сила!!», - написал Виталий Гурков в своем Инстаграме.