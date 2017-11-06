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Карлес Пучдемон вышел на свободу

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  • 6.11.2017, 7:32
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Бельгийский суд освободил лидера Каталонии и четырех его соратников.

Бельгийский суд освободил бывшего президента женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает El Pais (перевод – rbc.ru).

Пучдемон и еще четверо бывших членов правительства Каталонии были освобождены из-под ареста бельгийским правосудием при условии, что они не покинут Бельгию, а также явятся в суд в течение ближайших 15 дней, уточняет Reuters.

Орден на арест бывшего главы Каталонии был подписан 2 ноября испанским судом. В то же день испанская прокуратура обратилась к Верховному суду страны с просьбой выдать европейский ордер на арест каталонского лидера. 3 ноября ордер на арест Пучдемона был отправлен в прокуратуру Бельгии.

В Испании бывших функционеров каталонского правительства подозревают в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, а также злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. 5 ноября Пучдемон вместе с четырьмя своими соратниками сдался бельгийской полиции. Его арестовали на 24 часа.

Каталонский парламент принял декларацию о независимости региона от Испании 27 октября по результатам непризнанного властями референдума. Ответом Мадрида стало применение 155 статьи конституции Испании — введения прямого управления в автономии. Региональное правительство было отправлено в отставку, каталонский парламент распущен, а датой выборов в представительный орган было объявлено 21 декабря. Конституционный суд Испании заблокировал декларацию о независимости Каталонии 31 октября. После того, как Пучдемона предъявили обвинения в Испании, он уехал в Бельгию.


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