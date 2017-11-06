Что скрывает iPhone X: новый смартфон разобрали «на винтики» 4 6.11.2017, 7:50

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Специалисты изучили все плюсы и минусы гаджета с хирургической точностью.

3 ноября, в разных уголках мира в продажу поступил флагманский смартфон Apple — аппарат iPhone X. Специалисты iFixit поспешили изучить анатомию этого устройства, пишет toneto.net.

В iPhone X применен OLED-дисплей Super Retina с диагональю 5,8 дюйма, разрешением 2436 × 1125 пикселей и контрастностью до 1 000 000:1. Смартфон получил двойную 12-Мп камеру с широкоугольным и телеобъективом, а также фронтальную 7-Мп камеру TrueDepth.

Основой аппарата служит процессор A11 Bionic с 64-битной архитектурой, дополненный сопроцессором движения М11. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 64 или 256 Гбайт. Есть модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC.

Вскрытие показало, что в составе смартфона применена оперативная память SK Hynix 3 GB LPDDR4x RAM. Флеш-накопитель произведен корпорацией Toshiba.

Устройство полагается на сотовый модем Snapdragon X16 LTE разработки Qualcomm. Напомним, что с этой компанией у Apple разгорелся серьезный конфликт на мобильной почве.

Плюсом конструкции специалисты iFixit называют возможность замены дисплея и аккумулятора. Кроме того, вместо клеящего вещества во многих частях применен винтовой крепеж, что упрощает разборку.

В то же время защита от брызг, воды и пыли по стандарту IP67 несколько усложняет ремонт. Крайне сложной окажется починка в случае повреждения стекла на тыльной стороне. В целом ремонтопригодность оценена в шесть баллов из десяти.