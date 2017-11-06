«Дзяды-2017»: опубликован яркий фоторепортаж

«Дзяды-2017»: опубликован яркий фоторепортаж1
- 6.11.2017, 7:57
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В этом году марш был богат на запоминающиеся моменты.
5 ноября в Минске прошло шествие на «Дзяды».
Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции.
Как и в предыдущие годы, мероприятие было организовано Консервативно-христианской партией БНФ.
Участники проследовали по проспекту Независимости в сторону урочища Куропаты, где прошел митинг. Всего в акции приняло участие несколько сотен человек. Не обошлось без провокаций и стычек.
Подробности — в большом фоторепортаже «Салідарнасці».