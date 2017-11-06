закрыть
6 ноября 2017, понедельник, 13:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Вертолет с принцем Саудовской Аравии потерпел крушение на границе с Йеменом

22
  • 6.11.2017, 8:02
  • 10,237

Погибли принц Мансур бин Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников.

Вертолет, на борту которого находилась группа высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, разбился на юге королевства. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Известно, что среди погибших — заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и начальник полиции города Асир.

Мансур бин Мукрин был членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии, а также советником при дворе наследного принца Саудовской Аравии.

Всего на борту рухнувшего вертолета, по поступающей информации, находились девять человек.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза