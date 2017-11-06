Вертолет с принцем Саудовской Аравии потерпел крушение на границе с Йеменом 22 6.11.2017, 8:02

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Погибли принц Мансур бин Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников.

Вертолет, на борту которого находилась группа высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, разбился на юге королевства. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Известно, что среди погибших — заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и начальник полиции города Асир.

Мансур бин Мукрин был членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии, а также советником при дворе наследного принца Саудовской Аравии.

Всего на борту рухнувшего вертолета, по поступающей информации, находились девять человек.