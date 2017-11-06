В «райских офшорах» нашли американские активы близких друзей Путина 6 6.11.2017, 8:28

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Обнаружена связь наследников кооператива «Озеро» с американским министром.

Министр торговли США Уилбур Росс владеет пакетом акций судоходной компании, которая получает миллионы долларов в год прибыли от контрактов с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», среди бенефициаров которого — бизнесмены из ближнего круга президента Владимира Путина: миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США, сын соучредителя кооператива «Озеро» Николая Шамалова Кирилл и самый богатый человек России по версии Forbes Леонид Михельсон. Об этом говорится в материале Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). В расследовании о Уилбуре Россе участвовали журналисты The New York Times (перевод – rbc.ru).

Журналисты узнали об этом из 13,4 млн офшорных финансовых документов бермудской юридической фирмы Appleby, которые немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила от неизвестного источника. В расследовании участвовали 382 журналиста из 96 СМИ и 67 стран мира.

Росс вышел из управления большей части своих бизнес-активов перед тем как занять кресло в кабинете министров президента США Дональда Трампа. О его назначении стало известно в ноябре 2016 года. Однако он сохранил долю в Navigator Holdings Ltd, базирующейся на Маршалловых островах в Тихом Океане. Росс через офшорные партнерства на Кайманских островах, управляемые Appleby, владеет 31,5% в Navigator (такая доля оценивается примерно в $179 млн), следует из последнего годового отчета компании, говорится в материале ICIJ. Как отмечает NYT, Росс сохраняет долю в этих партнерствах в размере от $2 млн до $10 млн и получает от них большую долю прибыли как генеральный партнер.

Одним из крупнейших партнеров Navigator является нефтехимический холдинг «Сибур», деловые отношения с которым принесли фирме более $68 млн прибыли с 2014 года, утверждается в материале.

Уилбур Росс проходил слушания в сенате на предмет связей с Россией. Росс в 2014 году стал вице-председателем совета директоров кипрского Bank of Cyprus. Сенаторам, спрашивавшим его о связях с Москвой, он говорил, что россияне, которые инвестировали в Банк Кипра, «не были его партнерами». Росс сообщил сенаторам, что лишится долей в 80 компаниях, но оставит под своим контролем девять фирм, среди которых была упомянута Navigator Holdings Ltd.

Представитель департамента торговли Джеймс Рокас сообщил ICIJ, что Росс присоединился к управлению компанией уже после того, как Navigator Holdings Ltd начала работу с «Сибуром» и «никогда не встречался» с Шамаловым, Тимченко и Михельсоном.

«Министр Росс берет самоотвод по всем вопросам, связанным с трансокеанским судоходством, но он в целом поддерживал санкции администрации против российских и венесуэльских компаний», — сказал Рокас.

Другим крупным клиентом Navigator является венесуэльская государственная нефтекомпания PDVSA. В августе 2017 года США ввели против нее санкции.

Как уточняют расследователи, Appleby помогла фирме Росса WL Ross & Co. LLC воспользоваться «благами офшорного рая Каймановых островов, британской территории, на которой разрешен высокий уровень финансовой секретности». Росс был CEO WL Ross & Co. LLC с 2006 года до момента своего назначения на пост министра торговли США. Саму компанию он продал американской Invesco.

Когда Уилбур Росс впервые проинвестировал в Navigator

В 2011 году его фирма WL Ross & Co приобрела 19,4% акций Navigator, получив два места в совете директоров, одно из которых занял сам Росс, говорится в материале. Затем он приобрел пакет акций Navigator у Lehman Brothers, став крупнейшим акционером компании. В ноябре 2013 года Navigator вышла на IPO (ее акции стоили $19). Росс вышел из совета директоров фирмы в 2014 году, когда стал вице-президентом Банка Кипра.

Деловые отношения Navigator и «Сибура»

В начале 2012 года «Сибур» зафрахтовала у Navigator два судна для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Европу. С 2014 по 2015 год прибыль фирмы от сделки с российским холдингом выросла с $16,2 до $28,7 млн. В 2016 году прибыль составила около $23,2 млн, говорится в материале. По данным расследователей, в 2017 году Navigator вдвое увеличила флотилию для экспорта СУГ «Сибура». Корабли были названы «Навигатор Луга» и «Навигатор Яуза». На сайте «Сибура» говорится, что компания зафрахтовала судна по долгосрочному контракту с группой компанией «Навигатор Газ». Газовозы осуществляют перевозки из порта Усть-Луга. На сайте «Навигатор газ» говорится о том, что «Сибур» использует четыре судна компании — «Лео», «Либра», «Луга» и «Яуза». Как отмечает New York Times, «Навигатор газ» и Navigator Holdings Ltd — одна и та же компания.

Как писал РБК, общая доля Леонида Михельсона в «Сибуре» составляет 48,5%, доля Геннадия Тимченко — 17%, а Кирилла Шамалова — 3,9%.