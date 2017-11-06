закрыть
6 ноября 2017, понедельник, 13:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Черноус: Лукашенко, объясни, почему народ нищает?

9
  • 6.11.2017, 8:21
  • 5,892

Барановичский активист вышел на одиночный пикет.

Барановичский активист Николай Черноус вышел с плакатом в городской парк по поводу «неблагоприятной экономической ситуации в Беларуси».

На плакате Черноуса был написан обращение к Лукашенко: «Объясни! Почему после каждой «прибавки к пенсии» народ нищает».

Как рассказал «Радыё Свобода» Николай Черноус, «несмотря на то, что правительством с 1 ноября объявлено о «повышении пенсий», пенсионеры находятся в бедственном состоянии».

Барановичский правозащитник Александр Войтешик сообщил, что пикет прошел без эксцессов, милиции не было.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза