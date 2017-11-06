Николай Черноус: Лукашенко, объясни, почему народ нищает? 9 6.11.2017, 8:21

5,892

Барановичский активист вышел на одиночный пикет.

Барановичский активист Николай Черноус вышел с плакатом в городской парк по поводу «неблагоприятной экономической ситуации в Беларуси».

На плакате Черноуса был написан обращение к Лукашенко: «Объясни! Почему после каждой «прибавки к пенсии» народ нищает».

Как рассказал «Радыё Свобода» Николай Черноус, «несмотря на то, что правительством с 1 ноября объявлено о «повышении пенсий», пенсионеры находятся в бедственном состоянии».

Барановичский правозащитник Александр Войтешик сообщил, что пикет прошел без эксцессов, милиции не было.