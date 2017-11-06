Видел фигу 35 Светлана Калинкина, «Белорусский партизан»

6.11.2017, 8:57

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Светлана Калинкина

Это, конечно, круто в слякотную осень провести отпуск в Дубаи, да не в первый раз.

Это совсем неплохо – быть накоротке с наследными принцами, обмениваться с ними подарками, дружить семьями.

Это очень заманчиво – с умным видом, вновь и вновь обсуждать перспективы сотрудничества с богатейшими людьми мира.

Но как-то надо не только на себя, любимого, в объективах журналистских телекамер любоваться, но и по сторонам смотреть.

Поездки Александра Лукашенко в ОАЭ, в Абу-Даби и Дубаи – из разряда смотрел в книгу, но видел фигу.

Дубаи это экономический феномен. Такой же, как Сингапур или Малайзия.

Еще в 1985 году, аккурат в то время, когда Александр Лукашенко уже начинал рассуждать на тему, как нам обустроить страну, это был обычный арабский город — грязный, пыльный, с невысокими строениями и населением в 360 тысяч человек. Столько же, сколько в любимом правящим белорусским семейством Могилеве или более продвинутом Гродно.

Сегодня эмират Дубай это сказка, воплощенная в жизнь, крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока. Современнейший, невероятнейший город. Третий по важности центр реэкспорта в мире (после Гонконга и Сингапура). Население – 1,5 миллиона человек.

Кто-то скажет, что чудо обеспечила нефть. Но почему тогда в это же время нефть, вернее, низкие цены на нефть развалили экономику СССР? И почему тогда ничего выдающегося не продемонстрировали другие эмираты ОАЭ? Кто-нибудь вообще слышал про эмираты Аджман, Фуджейра, Шарджа? А вот про Дубаи слышали все, и его красоты, хоты бы на картинках, видели.

Как можно было наблюдать это все вживую и не поинтересоваться, в чем фокус? Как можно было видеть результаты этого фокуса и делать все прямо противоположное, чтобы у нас такого не случилось? Как можно было видеть все и ничего не увидеть?

Секрет того, что Дубаи за 30 лет из захолустья превратился в «Вау!» – специальный налоговый режим. Потому что главный закон экономики – человек и бизнес ищут, где лучше.

Налога на прибыль нет, налога на добавленную стоимость нет, налога на недвижимость нет, подоходного налога тоже нет. Зато есть высокий налог на гостиничный бизнес – это чтобы богатые люди не в гости приезжали, а покупали тут недвижимость, привозили деньги, пускали корни, запускали производства, оставались.

Армии контролеров за бизнесом тоже нет, соответственно, налоги могут выполнять не фискальную, а стимулирующую функцию. Плодитесь, развивайтесь, размножайтесь, богатейте — государство мешать не будет, аппетиты у него маленькие. Вот и вся государственная политика. Деньги одажи нефти – от народного достояния – каждый получает на свой личный счет. Не правящая семья на свои счета, а каждый гражданин страны!!! За эти деньги можно учиться в лучших университетах мира, можно лечиться в лучших клиниках мира, можно покупать недвижимость, можно начинать бизнес.

Государство не гоняется за каждым, кто поднял голову и заработал лишнюю копейку, чтобы ее отобрать, а потом выдать в виде подачки. Государство дает людям возможность самим зарабатывать и нормально жить.

Итог? А очень простой. «Вот, что мы смогли сделать за 25 лет, – мог бы сказать наследный принц, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайян европейскому гостю. – А что сделал ты?»

И Лукашенко рассказал бы ему, как посадил бизнесмена Муравьева за невыполнение бизнес-плана по «Мотовело»; как держал в тюрьме директора одной из лучших птицефабрик Шарейко за закупки «не того» комбикорма; как осудил не кураторов-министров и вице-премьера, а директора «Борисовдрева» Мальцева, который просто выполнял их указания; как гоняет армию инспекторов и фискалов за репетиторами, ИПшниками, людьми, которые за деньги готовы кому-то наколоть дров или сделать ремонт…

И, услышав это, принц бы смотрел на белорусскую делегацию, как на группу путешествующих по миру умственно неполноценных. Которым уже показали, из какого колодца не пить, потому что «козленочком станешь», но они упорно прут к своему источнику. Упорно стремятся в козлы.

Светлана Калинкина, «Белорусский партизан»