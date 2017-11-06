Белорусам на заметку: как дешево «прокачать» бюджетное авто 7 6.11.2017, 9:37

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Чем хороши новые, пусть и бюджетные автомобили? Отсутствием необходимости в ремонте и покраске!

Пускай не во всех случаях, но в большинстве своем точно. Однако есть и минус: распространенность "бюджеток" настолько высока, что о какой-либо индивидуальности не может идти и речи. В конце концов, иногда так и хочется приложить к авто руки, да только куда? Журналисты abw.by поискали "тюнячки" на популярные модели авто!

Справедливости ради отметим: все найденные элементы экстерьера находятся в России, а потому цены указаны приблизительно. В отдельную сумму обойдется доставка посылки в Беларусь. А еще в большинстве своем новая деталь будет нуждаться в покраске в цвет кузова. Компании, реализующие обвесы, часто предлагают покраску за дополнительные деньги, но брать в расчет мы их не будем. Также мы не рассматривали хромированные накладки всех сортов и защитные элементы для порогов, тоннелей и прочих мест, где руки и ноги так и норовят оставить свой след в истории кузова. Эти элементы все же устанавливаются для какой-никакой защиты и собственного удовольствия, нежели для "прокачки" внешнего вида.

Hyundai Solaris

Аэродинамический комплект под названием Zeus обойдется примерно в 450 рублей. В комплект включены накладки на пороги и "юбки" на передний и задний бамперы. Пороги устанавливаются при помощи герметика для стекол и двустороннего скотч. "Юбки" встанут при помощи болтовых соединений и проклеиваются двусторонним скотчем.

Еще один обвес носит название Cyclon GT. Жаль лишь, что мощности автомобилю он так и не добавит. Как утверждает описание на сайте, отличительная особенность комплекта - сохранение штатного клиренса без занижения. В Cyclon GT включены передний и задний бамперы, накладки на пороги и противотуманные фары. Обойдется этот "улучшайзинг" примерно в 700 бел. рублей.

На том же сайте предлагается еще три комплекта стоимостью 240, 650 и 710 рублей. Они включают в себя накладки на передний бампер и пороги Solaris. Сравнивать их между собой будет не очень разумно - выбор делается исключительно из собственного чувства прекрасного. Из реальных ориентиров в различиях отметим лишь материал изготовления: одни комплекты выполнены из стеклопластика, другие - из АБС-пластика.

KIA Rio

Где Hyundai Solaris, там же и KIA Rio дорестайлингового образца. За элерон придется выложить порядка 85 рублей. "Яркий, спортивный дизайн элерона добавит динамики кузову KIA Rio 3 и бесспорно выделит седан в потоке обычных автомобилей. Простой монтаж на болтовые соединения к заводскому бамперу", - сообщают на сайте, где этот самый элерон можно приобрести.

В 125 руб. обойдется диффузор бампера.

Накладки на передний бампер - 105 рублей.

Пороги - 135 рублей. Но внимание на дорогах бесценно!

И конечно же, спойлер. Его цена в неокрашенном исполнении - 150 рублей. За элемент уже в цвете кузова придется заплатить больше на 90 рублей.

На комплект из обвесов целиком, включающий накладки на бамперы и пороги, из кошелька придется извлечь примерно 450 рублей.

Polo Sedan

Вообще у Polo Sedan уже есть подготовленная версия GT, и если исключить из списка "обновок" 1,4-литровый мотор от Rapid, то, по сути, на обычный Polo Sedan от души навесили различного рода "украшений". Но не менять же из-за этого свой обычный Polo? Приободрить заскучавший Polo Sedan все же можно - в интернете хватает предложений, начиная "ресничками" и заканчивая спойлерами.

Маленький спойлер обойдется примерно в 90 руб., спойлер повыше и агрессивнее - уже в 140 рублей.

За козырек для заднего стекла придется отдать порядка 100 рублей.

"Юбки" на передний и задний бамперы будут стоит около 140 руб. за штуку.

Придадут законченность внешнему виду пороги за 120 рублей.

А томный "взгляд" Polo обеспечат "реснички" еще за 30 рублей.

Впрочем, как считают многие автолюбители, окончательно сделать из авто "пулю" поможет только замена дисков на что-нибудь более серьезное. Но это уже совсем другая история.

Renault Logan

Насколько любима машина ее владельцами, настолько же ее не жалуют различной матерости эксперты. Одного у Logan не отнять: автомобиль оказался живучим, а все остальное вроде не самой яркой внешности и просчетов в дизайне и эргономике можно устранить своими руками. Но вернемся к дизайну.

По каким-то причинам последнее поколение Logan оказалось обделенным тюнинг-комплектами и элементами. Для автомобилей первого поколения с этим дело обстоит гораздо лучше. С тюнинг-комплектом о незапоминающейся внешности Logan говорить не придется. И кто знает, может, хоть какой-нибудь из обвесов растопит сердца ярых критиков?

Комплект под названием Power DM обойдется примерно в 670 рублей. Он состоит из двух бамперов, порогов, спойлера и решетки радиатора. Материал изготовления - стеклопластик.

Комплект Logan Power 2 чуть дешевле - 630 рублей. Традиционно в него входят два бампера, пороги и спойлер.

В такую же сумму обойдется и набор Logan Power.

А вот воздухозаборник, несмотря на его наличие на фотографиях, если верить описаниям, в комплект не входит. За него придется выложить еще 50 рублей.

К слову, Sandero тоже можно немного "приободрить". Решетка радиатора обойдется в 120 рублей, "губа" потянет еще 80, накладка-кенгурятник - 160, спойлер - 180 рублей.

Lada Vesta

Lada… Несмотря на едва ли не нарицательное название, ассоциирующееся у многих с так себе автомобилем, приверженцы у марки все же есть. А уж количество проектов различной степени тяжести, построенных именно на базе Lada, попросту не счесть!

С выходом Vesta любители Lada и тюнинга получили просто-таки необъятный простор для деятельности. Опуская доработки в духе "завод ничего не понимает", перейдем к внешности авто, ведь для нее уже есть как отдельные элементы, так и целые комплекты!

Скромный спойлер обойдется примерно в 45 рублей.

Более грозная модель дороже - 105.

За решетку радиатора без значка Lada придется отдать порядка 50 рублей.

"Злой" передний бампер оценен в 190, в такую же сумму обойдется и задний бампер из той же серии.

Завершат картину пороги за 100 рублей.

Чуть дешевле бампер под названием Razor - 180 рублей.

И напоследок самый шик - рассекатель из 6 зубьев за 35 рублей. "Острые гребни рассекают воздух и тем самым улучшают аэродинамические характеристики. В свою очередь улучшается управляемость автомобиля, а за счет уменьшения сопротивления он движется быстрее", - обещает сайт продавца.

По итогу, имея на руках одну среднестатистическую зарплату, можно заметно преобразить бюджетный автомобиль. В премиум-сегмент он, конечно, не перейдет, но внешность освежится точно. Выбирать есть из чего, а потому главное - не переборщить.